حرب المسيّرات في سماء غزة بين العدو والمقاومة المُتسلحة بمختلف أنواع الطائرات الاستطلاعية والهجومية والانتحارية
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جرينتش+2 05:35
يا عملاء امريكا إتعظوا لانها ستأكلكم لحماً وترميكم عظماً.. وإسألوا شاه ايران ومصطفى البرزاني وخونة فيتنام
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