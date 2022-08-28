كوشنر يفضح مكالمة مُخزية من السيسي الى ادارة ترامب يتراجع فيها عن قرار إدانة إسرائيل في الأمم المتحدة

في مذكراته بعنوان “breaking History”، كشف جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألغى، قبل سنوات في مكالمة هاتفية، قراراً يدين الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة.

فقد كتب كوشنر، حسبما نشرت وكالة ” سي إن إن ” الإخبارية الأمريكية، امس السبت، 27 أغسطس/آب 2022: “أخبرني ديرمر أنه، وفي مقر الأمم المتحدة، كانت عدة دول بقيادة مصر، تستعد لتقديم قرار للتنديد بالمطالبات القضائية الإسرائيلية في الضفة الغربية، باعتبارها ‘بلا شرعية قانونية وانتهاك صارخ للقانون الدولي’ كان ديرمر يسمع أن إدارة أوباما تعتزم الامتناع عن التصويت. إذا امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فسيكون ذلك تخلياً غير مسبوق عن إسرائيل. كما أنه سيهدد جهودنا المستقبلية لتحقيق السلام من خلال إمالة المفاوضات تجاه الفلسطينيين، وثنيهم عن التفاوض مباشرة مع الإسرائيليين”.

كوشنر كذلك قال في مذكراته: “رن هاتفي مرة أخرى. كان مايك بنس.. سمع بنس شائعات مماثلة عن القرار. بعد إنهاء المكالمة، اتصلت بدينيس ماكدونو، الذي أعطاني رقمه عندما زرنا البيت الأبيض، وأخبرني بالتواصل إذا كنت بحاجة إلى أي شيء. قال إنه ليس لديه علم بالقرار، لكنه سيطلعني على آخر المستجدات. كان هذا آخر ما سمعته منه.. غير متأكد مما ستفعله إدارة أوباما، اعتقدت أنه من المهم أن يوضح ترامب أنه يعارض القرار. رغم أنه من النادر أن يعلق الرئيس المنتخب على سياسة الرئيس المنتهية ولايته”.

اضاف كوشنر: “إلا أن ترامب وافق على أن الأمر يستحق كسر البروتوكول في قضية بهذه الأهمية. من خلال العمل مع ديفيد فريدمان وجيسون جرينبلات، من كبار مسؤولي الاتصال في حملتنا مع الجالية الموالية لإسرائيل واليهود، قمنا بصياغة بيان، وعدله ترامب ودفعه على تويتر وفيسبوك: ‘لن يتحقق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وليس من خلال فرض شروط من قبل الأمم المتحدة. هذا يضع إسرائيل في موقف تفاوض سيئ للغاية، وهو غير عادل للغاية لجميع الإسرائيليين'”.

كما قال كوشنر: “في اليوم التالي، اتصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإبلاغنا بأن فريقه لم يكن يعمل تحت إشرافه، وأن مصر ستلغي القرار” بحسب ما ادعى كوشنر في الكتاب، وعلق كوشنر في كتابه: “للحظة، بدا الأمر وكأننا نجحنا وكان لنا تأثير بالفعل”.