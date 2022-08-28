حرب المسيّرات في سماء غزة بين العدو والمقاومة المُتسلحة بمختلف أنواع الطائرات الاستطلاعية والهجومية والانتحارية
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جرينتش+2 05:35
كوشنر يفضح مكالمة مُخزية من السيسي الى ادارة ترامب يتراجع فيها عن قرار إدانة إسرائيل في الأمم المتحدة
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