حرب المسيّرات في سماء غزة بين العدو والمقاومة المُتسلحة بمختلف أنواع الطائرات الاستطلاعية والهجومية والانتحارية
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المطربة سميرة سعيد تتخطى المليون مشاهدة بأغنية “كرباج”/ فيديو
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