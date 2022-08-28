المطربة سميرة سعيد تتخطى المليون مشاهدة بأغنية “كرباج”/ فيديو

تخطت الفنانة المغربية الاصل والمصرية الجنسية، سميرة سعيد المليون مشاهدة بأحدث أغانيها “كرباج”، بعد مرور 4 أيام على طرحها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية ” كرباج ” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور الذي تعود الديفا للتعاون معه للمرة الثانية، بعد غياب 20 عاما من تعاونهما سويا في أغنية “يوم ورا يوم”.

يذكر أن سميرة سعيد قد طرحت مؤخرا أغنية “يلا روح” من كلمات محمد المرضي، حكيم بو عامر وألحان مهدي بو عامر، عادل الخياط، حكيم بو عامر وتوزيع مهدي بوعامر، عادل الخياط ورؤية فنية نضال هاني وميكس وماستر ستيف.

وقبلها طرحت سميرة أغنية بعنوان “ما استريحتش”، وهي سادس أغاني ألبومها الأحدث “إنسان آلي”، وقد كتب كلماتها الشاعر الغنائي محمد القاياتي، ولحنها محمد حمزة وتولى التوزيع الموسيقي لها محمد مصطفى.