بدء تقديم طلبات الاستفادة من مكرمة أبناء العشائر اليوم الاحد

حرب المسيّرات في سماء غزة بين العدو والمقاومة المُتسلحة بمختلف أنواع الطائرات الاستطلاعية والهجومية والانتحارية
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