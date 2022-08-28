بدء تقديم طلبات الاستفادة من مكرمة أبناء العشائر اليوم الاحد

أعلنت اللجنة العليا للمكرمة الملكية السـامية لأبناء العشائر في مـدارس البـادية الأردنية والمدارس ذات الظـروف الخاصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية، اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق 28 / 8 / 2022 وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الخميس الموافق 1 / 9 / 2022.

وأكدت اللجنة بأن تقديم طلب الاستفادة من هذه المكرمة سيكون إلكترونياً من خلال الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، ويتم دفع رسم طلب الاستفادة من هذه المكرمة باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، وذلك بعد تثبيت طلب الاستفادة من هذه المكرمة.

شروط الاستفادة من المكرمة الملكية السامية :

أن يكون الطالب أردني الجنسية.

أن يكون الطالب قد تقدم سابقاً بطلب التحاق إلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد قبل أن يتقدم بطلب استفادة من المكرمة الملكية السامية.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي فقط 2022، وبالدراسة المنتظمة، وبمعدل لا يقل عن (65%).

أن يكون الطالب قد أمضى السنتين الدراسيتين الأخيرتين في المدرسة الثانوية المشمولة بالمكرمة الملكية السامية لهذا العام، أو أن يكون الطالب قد أمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات في مدرسة أساسية رافدة للمدرسة الثانوية المشمولة لهذا العام، وانتقل منها لأسباب أكاديمية أو اجتماعية أو رسمية توافق عليها اللجنة العليا.

أن يتقدم الطالب بطلب للاستفادة من المكرمة الملكية السامية من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (برمجية تقديم طلب الاستفادة).

لا يستفيد من هذه المكرمة الطلبة خريجو المدارس الخاصة.

لا يستفيد من هذه المكرمة طلبة الدراسة الخاصة.

المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية السامية :

تم تحديد هذه المدارس من قبل وزارة التربية والتعليم وفقاً لتعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة،

لمعرفة هذه المدارس حسب المحافظة اضغـــط هنـــــا.