حرب المسيّرات في سماء غزة بين العدو والمقاومة المُتسلحة بمختلف أنواع الطائرات الاستطلاعية والهجومية والانتحارية
أهم العناوين
جرينتش+2 05:33
العدو يزعم احباط تهريب مخدرات بملايين الدولارات عبر حدود مصر والأردن
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني