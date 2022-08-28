العدو يزعم احباط تهريب مخدرات بملايين الدولارات عبر حدود مصر والأردن

زعمت القوات الإسرائيلية احباط تهريب أكثر من 2000 كيلوغرام من المخدرات، إضافة إلى أكثر من 300 قطعة سلاح غير قانونية خلال العام الحالي على الحدود المصرية والأردني، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش، في بيان اليوم الأحد، إن جنوده والقوات الأمنية الأخرى يعملون “على إحباط محاولات تهريب مخدرات ووسائل قتالية غير قانونية على الحدود الأردنية والمصرية والتي تصنف كأحداث أمنية”، لافتا إلى أن عام 2022 شهد ارتفاعا في محاولات تهريب المخدرات والوسائل القتالية الأخرى إلى الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب البيان، فإن القوات الإسرائيلية أحبطت 35 عملية تهريب مخدرات بقيمة 125 مليون شيكل (حوالى 38,4 مليون دولار)، إضافة إلى 18 محاولة تهريب أسلحة غير قانونية منذ يناير 2022.

وأضاف بيان الجيش أنه “ضمن مشروع “الزخم على الحدود” مع الأردن ومصر، تم تعزيز آليات الدفاع وتعزيز وتحسين وسائل التنقل، والوسائل القتالية ووسائل جمع المعلومات، كما ساهم قرار تحويل كتائب المشاة (كال) إلى كتائب إقليمية خبيرة في التضاريس إلى زيادة عدد رصد هذه العمليات واحباطها”.