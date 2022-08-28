إعلان أسماء الفائزين بمسابقات بطولة المملكة للرماية

أعلن الاتحاد الملكي الأردني للرماية، اليوم الاحد، عن أسماء الفائزين في منافسات بطولة المملكة المفتوحة التي اختتمت أمس السبت في نادي الرماية الملكي على مدار 3 أيام.

وتوجت اللاعبة الأولمبية، أسماء أبو ربيع بالمركز الأول في منافسات المسدس الهوائي، وحلت اللاعبة هبة الكيلاني بالمركز الثاني، فيما جاء مازن خبازة ثالثاً.

وفي مسابقة نهائيات “السكيت” حل محمد القاسم في المركز الأول، وجاء في المركز الثاني الرامي هاني المصري، وحل الشريف محمد آل غالب ثالثاً .

وضمن منافسات “التراب” توج الرامي أحمد الطرابيشي بالمركز الأول، وجاء الرامي اللبناني أحمد دعكور ثانياً، وحل أيمن القسوس ثالثاً.

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