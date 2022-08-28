إشتباكات مسلحة في نابلس وجنين اليوم الاحد، ضمن تصاعد عمليات المقاومة الباسلة في الضفة الغربية المحتلة/ فيديو

نابلس – اشتبك مقاومون فلسطينيون مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس، فجر اليوم.

وقالت مصادر محلية، إن المقاومين استهدفوا بالرصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة طلوع الاتحاد في المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في طلوع الاتحاد ومنطقة سما نابلس.

ويأتي استهداف قوات الاحتلال في نابلس تزامناً مع اشتباكات مع المقاومة في جنين، في ظل تصاعد حالة المقاومة المسلحة في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، خلال الشهور الماضية.

3 إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في جنين

وفي جنين أصيب ثلاثة مقاومين، أحدهم بجراح خطيرة، فجر اليوم الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامه مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة بقوة مكونة من عدة جيبات عسكرية .

وقالت مصادر طبية إن ثلاث إصابات بينها واحدة خطيرة وصلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.

وتصدى مقاومون خلال دخول قوات الاحتلال على مفرق نيسان، وأطلقوا زخات من الرصاص تجاهها.

وفي التفاصيل، تصدى مقاومون فجر اليوم الأحد بالرصاص لاقتحام قوات الاحتلال لمدينتي جنين ونابلس.

وقد أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، أحدهم بجروح خطرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الجابريات بجنين.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين، أن أحد المصابين وصل إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد أن أصابته رصاصة في منطقة الصدر. بينما سجلت الطواقم الطبية إصابة لشاب بالقدمين، ولآخر في منطقة البطن. وذلك لدى اشتباك مقاومين مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مناطق مختلفة من جنين.

وفي نابلس اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال التي داهمت المدينة فجر اليوم. وأطلق مقاومون النار صوب آليات الاحتلال في شارع الاتحاد بمدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في طلوع الاتحاد ومنطقة سما نابلس. وتخلل عمليات الاقتحام اعتقال الشاب “زيد قاسم” أبو صافي من منزله في نابلس، والشاب إبراهيم عبود من حارة القريون في البلدة القديمة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد عميرة عند حاجز حوارة جنوبي نابلس، بعد مداهمة منزل عائلته بالمدينة.

وفي محيط القدس المحتلة اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة صور باهر. يذكر أن الضفة الغربية شهدت خلال الأسبوع الماضي عمليات إطلاق النار ومواجهات مع قوات الاحتلال، استشهد خلالها شاب فلسطيني وأصيب عدد من الجنود والمستوطنين.

وخلال أيام الأسبوع استشهد مواطن برصاص الاحتلال، فيما أصيب جندي ومستوطن، ورصدت 89 نقطة مواجهة، و9 عمليات إطلاق نار، و16 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

الاحتلال يزعم “إحباط” تهريب ذخيرة قرب الخليل

هذا وقد زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن إحباط عملية تهريب آلاف الطلقات النارية الليلة الماضية عبر أحد الحواجز قرب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، أن قوات الاحتلال اكتشفت تهريب 9 آلاف طلقة نارية من عيار 5.56 ملم الخاصة ببنادق م-16 و”تافور” و”جاليل”، بالإضافة لقطع غيار للسلاح.

وأشارت الصحيفة إلى أن فلسطينيًا من شرقي القدس وصل الحاجز “وأثار الشبهات”، قبل أن يُعثر داخل مركبته على صناديق تحتوي على الطلقات.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال نقلت الشاب الفلسطيني للتحقيق لدى “الشاباك”.

مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال في مدينة جنين pic.twitter.com/5hmPkSfvmC — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 28, 2022

شاهد| تغطية صحفية: "مقــــــاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها شارع الاتحاد بمدينة نابلس". pic.twitter.com/1ncP08XtSg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 28, 2022