حرب المسيّرات في سماء غزة بين العدو والمقاومة المُتسلحة بمختلف أنواع الطائرات الاستطلاعية والهجومية والانتحارية
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جرينتش+2 05:32
إشتباكات مسلحة في نابلس وجنين اليوم الاحد، ضمن تصاعد عمليات المقاومة الباسلة في الضفة الغربية المحتلة/ فيديو
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