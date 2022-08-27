ميرفت أمين بصحة جيدة، وتحزن وتستغرب إطلاق شائعة وفاتها

أعربت الفنانة المصرية البارعة، ميرفت أمين عن حزنها الشديد، بسبب تداول رواد السوشيال ميديا شائعات عن وفاتها، قائلة: «كانوا بيجوزوني دلوقتي بيموتوني، كل فترة بينوبني لكن الحاجات دي مبتفرقش معايا ،انما اللي بيزعلني قلق الأسرة والأصدقاء عليا من الشائعات دي».

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر»، والمُذاع عبر «الحدث اليوم»، مساء امس الجمعة: «أنا بصحة جيدة ولم تعرض لأي وعكة صحية، ولا حتى إنفلونزا”، لافتة إلى أن شائعة وفاتها هدفها تحقيق أرباح وقراءات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت: «أحيانا بخرج وأترك الموبايل أو المكان اللي بكون متواجد فيه شبكة الهاتف ضعيفة، فلو اتصل حد بيا ومردتش عليه يطلق أي شائعة، طيب ليه الشر ده، شائعة سخيفة، وتعرض لها العديد من الفنانين من بينهم الزعيم عادل إمام».

وكشفت الفنانة ميرفت أمين عن أعمالها الفنية خلال الفترة القادمة، موضحة أنها بصدد الاستعداد للاشتراك في عمل فني استلمت منه 4 حلقات، وهي في انتظار باقي أوراق العمل.