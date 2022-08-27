حرب المسيّرات في سماء غزة بين العدو والمقاومة المُتسلحة بمختلف أنواع الطائرات الاستطلاعية والهجومية والانتحارية
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جرينتش+2 05:31
دعت الشعب الفلسطيني لمساندتها.. الحركة الأسيرة بسجون الاحتلال تعلن عن برنامجها النضالي الذي يبدأ تنفيذه غدًا الاحد
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