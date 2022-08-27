إعلان تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء العشائر

أعلنت اللجنة العليا للمكرمة الملكية السـامية لأبناء العشائر في مـدارس البـادية الأردنية والمدارس ذات الظـروف الخاصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية اعتباراً من صباح يوم غد الأحد، وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الخميس الموافق 1 / 9 / 2022.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، بأن تقديم طلب الاستفادة من هذه المكرمة سيكون إلكترونياً من خلال الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، ويتم دفع رسم طلب الاستفادة من هذه المكرمة باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، وذلك بعد تثبيت طلب الاستفادة من هذه المكرمة.

وبين الخطيب شروط الاستفادة من المكرمة الملكية السامية على النحو الآتي : أن يكون الطالب أردني الجنسية، وأن يكون الطالب متقدماً بطلب التحاق إلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، وذلك قبل أن يتقدم بطلب استفادة من المكرمة الملكية السامية، وأن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي فقط 2022، وبالدراسة المنتظمة، وبمعدل لا يقل عن 65% بالمئة.

وأن يكون الطالب قد أمضى السنتين الدراسيتين الأخيرتين في المدرسة الثانوية المشمولة بالمكرمة الملكية السامية لهذا العام، أو أن يكون الطالب قد أمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات في مدرسة أساسية رافدة للمدرسة الثانوية المشمولة لهذا العام، وانتقل منها لأسباب أكاديمية أو اجتماعية أو رسمية توافق عليها اللجنة العليا.

كما شملت الشروط بحسب الخطيب، أن يتقدم الطالب بطلب للاستفادة من المكرمة الملكية السامية من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (برمجية تقديم طلب الاستفادة)، ولا يستفيد من هذه المكرمة الطلبة خريجو المدارس الخاصة، كما أنه لا يستفيد من هذه المكرمة طلبة الدراسة الخاصة.

ولفت الخطيب إلى أن الوثائق الـرسمية المطلوبة على النحو الآتي: على الطالب الذي انتقل من مدرسة مشمولة بالمكرمة الملكية السامية للعام الحالي وكان من أبناء الموظفين الحكوميين الذين اقتضت طبيعة عملهم الانتقال من محافظة إلى أخرى، ولم يكمل الطالب مدة السنتين الأخيرتين المحددة في شروط الاستفادة من المكرمة الملكية السامية، إحضار شهادة من جهة عمل ولي الأمر تبين تاريخ انتقاله وسبب النقل، وتحميلها من خلال البرمجية للنظر في طلبه من قبل اللجنة العليا.

واشار الى انه على الطالب الذي درس مدة لا تقل عن سبع سنوات في مدارس أساسية رافدة للمدارس الثانوية المشمولة لهذا العام، وانتقل منها لأسباب أكاديمية أو اجتماعية أو رسمية احضار شهادة تثبت دراسته في هذه المدارس موقعة ومصدقة من إدارات المدارس ومديرية التربية والتعليم ذات العلاقة (وحسب النموذج الجديد الذي تم اعتماده وتعميمه على مديريات التربية والتعليم) مبينا فيها سبب النقل وتحميلها من خلال البرمجية.

وفيما يتعلق بخطوات تقديم طلب الاستفادة من المكرمة الملكية السامية، أوضح الخطيب أنه يتطلب الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo) والضغط على رابط تقديم طلب الاستفادة من المكرمة الملكية السامية، وبعد ذلك يتم إدخال الرقم الوطني، وكلمة المرور التي قام الطالب بإنشائها عند تقديم طلب القبول الموحد الإلكتروني.

كما أنه إذا كان الطالب مشمول بالمكرمة الملكية السامية نتيجة دراسته للسنتين الدراسيتين الأخيرتين في المدرسة الثانوية المشمولة بالمكرمة الملكية السامية لهذا العام، فعليه القيام بتخزين الاستفادة بعد دخوله إلى الطلب، حيث سيظهر له رقم الدفع الإلكتروني، لافتا انه إذا كان الطالب مشمول بالمكرمة الملكية السامية نتيجة دراسته في المدارس الرافدة للمدارس المشمولة، فعليه القيام بتحميل شهادة تثبت دراسته في هذه المدارس موقعة ومصدقة من إدارات المدارس ومديرية التربية والتعليم ذات العلاقة، مبيناً فيها سبب النقل ثم تخزين الاستفادة بعد دخوله إلى الطلب حيث سيظهر له رقم الدفع الإلكتروني، وأخيراً يقوم الطالب باستخدام رقم الدفع الإلكتروني لتسديد مبلغ (5) دنانير رسوم تقديم طلب الاستفادة، وذلك من خلال خدمة ( إي- فواتيركم)، وبخلاف ذلك لا يعتبر الطلب مكتملاً.

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