رداً على الشائعات.. صورة جديدة للزعيم تشعل مواقع التواصل

تداول رواد التواصل الإجتماعي أحدث صورة للزعيم عادل إمام، وهو رفقة المستشار أمير رمزي شقيق الفنان هاني رمزي، وذلك خلال جلستهما العائلية بمنزل الزعيم.

وقد حصلت الصورة على تداول واسع بين جميع منصات التواصل والسوشيال ميديا بين عشاق عادل إمام، معلقين عليها بأرق الكلمات التي حملت جميعها الشوق والدعاء للزعيم بالصحة والخير والنجاح الدائم، رداً على الشائعات التي كثر تداولها مؤخراً حول صحته.

وكان الفنان محمد، نجل عادل إمام قد كشف تطورات فيلم “الواد وأبوه” الذي سيقدمه مع والده الزعيم عادل إمام.

وقال إن فيلم “الواد وأبوه” في مرحلة الكتابة، وهو يستعد الان لفيلم جديد سيقوم بالدخول فيه بعد فيلم “عمهم”.