حرب المسيّرات في سماء غزة بين العدو والمقاومة المُتسلحة بمختلف أنواع الطائرات الاستطلاعية والهجومية والانتحارية
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جرينتش+2 05:29
بأمر من بايدن.. قوات أمريكية تقصف اهدافاً بمحافظة دير الزور، بالتوافق مع عدوان اسرائيلي على مدينتي حماة وطرطوس
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