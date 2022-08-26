“التعليم العالي” ترجح إعلان نتائج القبول الموحد مطلع تشرين الأول



رجح مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، امس الخميس، إعلان نتائج القبول الموحد في الأسبوع الأول من تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل بدء العالم الدراسي للجامعات الرسمية المعلن بـ (10 تشرين الأول/أكتوبر 2022).

وكان قد تقدم 45 ألفا و803 طلبات التحاق بالجامعات الرسمية حتى الساعة 8 من مساء امس الخميس، من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي، وفقا لمديرها مهند الخطيب.

وقال الخطيب، لقناة المملكة إنّ 78738 طالب يحق لهم التقدم لطلب القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الرسمية؛ ويضاف إليهم 2-3 آلاف من شهادات عربية وأجنبية.

وبدأت عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2022-2023، الثلاثاء الماضي، عبر الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد؛ ويستمر التسجيل حتى الساعة 12 ليلاً الثلاثاء 30 آب/ أغسطس 2022.

وأوضحت الوزارة في بيان: “يقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 65% فأكثر فقط) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته 15 ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم.

ولفت النظر إلى أن العام الحالي سيشهد ارتفاعا للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية عن العام الماضي في كل التخصصات.

وفيما يتعلق بتعبئة طلب الالتحاق بالجامعات الرسمية، بين الخطيب، أن هناك 30 خيارا، ويجب تعبئتها جميعها، حيث إنّ الطالب المتقدم عليه تحديد التخصصات التي يرغب بدراستها وترتيب التعبئة للتخصص والجامعة حسب أولوياته.

وأشار إلى أن الوحدة وضعت على موقعها الإلكتروني المعدلات التنافسية للقبول في جميع تخصصات الجامعات الرسمية في آخر 5 سنوات، حيث تُعطي الطلبة مؤشرا يساعد على تقديم طلب القبول الموحد.