الأمانة تقلص ساعات دوام عمال الوطن بسبب الموجة الحارة

قرر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة وقف عمل عمال الوطن والكوادر الميدانية ليومي غد السبت والأحد من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الرابعة.

ووفق مدير الدائرة الإعلامية، ناصر الرحامنة، فإن القرار جاء بسبب موجة الحر التي ستشهدها المملكة اعتبارا من يوم غد السبت، حسب تنبؤات دائرة الأرصاد الجوية .

وأكد الرحامنة على ضرورة ارتداء عمال الوطن والحدائق والعمال الميدانيين أغطية الرأس الواقية من أشعة الشمس، وتجنب العمل في ساعات الذروة واشتداد الحرارة .

وأشار إلى أن صهاريج المياه التابعة للأمانة ستقوم برش المياه بطريقة الرذاذ على عدد من الشوارع الرئيسية في مختلف المناطق وبخاصة وسط المدينة.

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