القائمة الكاملة باسماء رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية المشمولين بالارادة الملكية السامية

صدرت الإرادة الملكية السامية المتضمنة الموافقة على تعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية لمدة 4 سنوات اعتباراً من 25 حزيران/يونيو 2022، على النحو التالي..

مجلس أمناء الجامعة الأردنية

1. رئيس مجلس الأمناء دولة الأستاذ الدكتور عدنان محمد عايش بدران

2. رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة

3. الاكاديميون من المجلس معالي الأستاذ الدكتور عبد الناصر موسى عبد الرحمن أبو البصل

4. الاكاديميون من المجلس معالي الأستاذ الدكتور احمد علي خليف العويدي

5. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتور محمد حمدان احمد المصالحة

6. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتور عدنان ميخائيل عبدالله مقطش

7. قطاع الصناعة والتجارة سعادة السيد كمال غريب البكري

8. قطاع الصناعة والتجارة سعادة السيدة ضحى محمد علي عبدالخالق

9. قطاع الصناعة والتجارة سعادة الدكتور اياد مصباح حسين الأحمد

10. ذوو الخبرة والرأي معالي الدكتور تيسير منيزل النهار النعيمي

11. ذوو الخبرة والرأي معالي السيدة نسرين زهدي عبدالمجيد بركات

12. ذوو الخبرة والرأي معالي الدكتور سالم عبدالكريم علي اللوزي

13. ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتور عدنان محمد عايد أبو حمور

مجلس أمناء جامعة اليرموك

1. رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتورة رويدا محمود خليل المعايطة

2. رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة

3. الاكاديميون من المجلس معالي الأستاذ الدكتور محمود ياسين طه الشياب

4. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتور معتصم سعود محمود عبد الجابر

5. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتور محمد محمود محمد المطالقة

6. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتور نبيل فرحان حسين الشطناوي

7. قطاع الصناعة والتجارة سعادة المهندس فتحي فلاح عواد الجغبير

8. قطاع الصناعة والتجارة سعادة الدكتور يوسف حيدر عيسى مراد

9. قطاع الصناعة والتجارة سعادة السيد عمار بشير علي الصفدي

10. ذوو الخبرة والرأي معالي المهندس أنمار فؤاد محمد الخصاونة

11. ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتور مصطفى عبدالكريم مناع العدوان

12. ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتور محمد شريف كليب الشريدة

13. ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتور وائل احمد عبد القادر الصمادي

مجلس أمناء جامعة مؤتة

1. رئيس مجلس الأمناء عطوفة الدكتور يوسف موسى القسوس

2. رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة

3. الاكاديميون من المجلس معالي الأستاذ الدكتور كامل عودةالله فالح المحادين

4. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتور ابراهيم فتحي عبدالرزاق الغلاييني

5. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتور حسين عمر لطفي الخزاعي

6. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتورة رنا محمد نذير حمدي أبو الذهب

7. قطاع الصناعة والتجارة سعادة الدكتور معن فهد النسور

8. قطاع الصناعة والتجارة سعادة الدكتور سالم سليمان ختاتنة

9. قطاع الصناعة والتجارة سعادة الدكتور محسن فايز عبد السلام أبو عوض

10. ذوو الخبرة والرأي معالي السيد ياسين مهيب “محمد علي” الخياط

11. ذوو الخبرة والرأي سعادة السيد زياد محمد لافي الشمايله

12. ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتور زيد محمد حسين النوايسة

13. ذوو الخبرة والرأي سعادة السيد عاطف حسين السحيمات

مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

1. رئيس مجلس الأمناء معالي الدكتور زياد محمد فريز فريز

2. رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة

3. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتور نبيل طالب احمد شواقفه

4. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتور سميح شاكر خوري قاقيش

5. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتور فريح عوده محمد أبو حسان

6. الاكاديميون من المجلس سعادة الاستاذ الدكتور عبد العزيز سلمان عبد العزيز اللصاصمة

7. قطاع الصناعة والتجارة معالي المهندس علاء عارف سعد البطاينة

8. قطاع الصناعة والتجارة سعادة السيد خليل محمد الحاج توفيق

9. قطاع الصناعة والتجارة سعادة الدكتور نائل فهد عبد الرحمن الحسامي

10. ذوو الخبرة والرأي معالي الدكتور طارق محمد خليل حموري

11. ذوو الخبرة والرأي سعادة الأستاذ الدكتورة عبير فايز مصطفى البواب

12. ذوو الخبرة والرأي سعادة المهندس أحمد سمارة الزعبي

13. ذوو الخبرة والرأي سعادة الأستاذ الدكتور فهمي سليم الغزوي

مجلس أمناء الجامعة الهاشمية

1. رئيس مجلس الأمناء معالي الدكتور ياسين محمد صايل الحسبان

2. رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة

3. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتورة رولى عبدالرحيم الحباشنة

4. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتور كمال عبدالرحيم مفضي العلاوين

5. الاكاديميون من المجلس سعادة الاستاذ الدكتورة أسماء سعد حسن باشا

6. الاكاديميون من المجلس سعادة الاستاذ الدكتور عبد الرحمن محمد ارشيد الشديفات

7. قطاع الصناعة والتجارة سعادة السيد حسين سعد الدين حسين شريم

8. قطاع الصناعة والتجارة سعادة المهندس بسام جورج حنا الزعمط

9. قطاع الصناعة والتجارة سعادة السيد ابراهيم نايف اديب العواملة

10. ذوو الخبرة والرأي معالي الأستاذ الدكتور محمد خليل مسلم عدينات

11. ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتور عيسى خليل جريس المبارك

12. ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتورة حنان جودت السبول

13. ذوو الخبرة والرأي سعادة الأستاذ الدكتور قاسم نواف البري

مجلس أمناء جامعة آل البيت

1. رئيس مجلس الأمناء عطوفة الأستاذ الدكتور علي مفلح محافظة

2. رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة

3. الاكاديميون من المجلس سعادة الاستاذ الدكتور خالد محمد عوده الطورة

4. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتور خلف عبد العزيز الاخليف المساعيد

5. الاكاديميون من المجلس سعادة الاستاذ الدكتور عبدالله محمد بخيت ابو حمد

6. الاكاديميون من المجلس سعادة الاستاذ الدكتورة لما عادل محمد عواودة

7. قطاع الصناعة والتجارة سعادة السيد شريف توفيق حمد الرواشدة

8. قطاع الصناعة والتجارة سعادة السيد عبد الله عاصم عبد الله غوشة

9. قطاع الصناعة والتجارة سعادة السيدة ديما نضال منير سختيان

10. ذوو الخبرة والرأي سعادة السيد عارف احمد مرزوق الجرايدة

11. ذوو الخبرة والرأي سعادة المهندس احمد مروان سالم العبداللات

12. ذوو الخبرة والرأي سعادة المهندس صالح موسى هلال الغويري

13. ذوو الخبرة والرأي سعادة السيد زايد عوض مقبل السميران

مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية

1. رئيس مجلس الأمناء معالي الدكتور أمية صلاح علاء الدين طوقان

2. رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة

3. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتور تركي إبراهيم كايد عبيدات

4. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتورة منتهى خليل ابراهيم غرايبة

5. الاكاديميون من المجلس سعادة الاستاذ الدكتور خلدون سعيد صالح قطيشات

6. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتورة هديل صلاح عبدالله ياسين

7. قطاع الصناعة والتجارة معالي السيد عمر زهير عبدالفتاح ملحس

8. قطاع الصناعة والتجارة سعادة السيد خلدون عبدالله الوشاح

9. قطاع الصناعة والتجارة سعادة المهندس عاكف عبدالرزاق خليل أبو حجر

10. ذوو الخبرة والرأي معالي الدكتور علي عبد الحليم علي الحياصات

11. ذوو الخبرة والرأي معالي الأستاذ الدكتور وائل محمد عبدالله عربيات

12. ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتور فايز محمد الربيع الفلاح

13. ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتور محمد عوض حماد الزبيدي

مجلس أمناء جامعة الحسين بن طلال

1. رئيس مجلس الأمناء عطوفة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم أحمد الحنيطي

2. رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة

3. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتور عاطف ياسين يوسف المحادين

4. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتور محمد موسى عواد السويلمين

5. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتورة سرى طه القسيم الحراحشة

6. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتور وصفي عبد العزيز احمد الروابدة

7. قطاع الصناعة والتجارة معالي السيد مهند شحادة خليل خليل

8. قطاع الصناعة والتجارة سعادة السيد ايمن فايز حامد الشراري

9. قطاع الصناعة والتجارة المهندس عبدالوهاب محمد صبحي الرواد

10. ذوو الخبرة والرأي سعادة الأستاذ الدكتور احمد فالح محمد التميمي

11. ذوو الخبرة والرأي سعادة السيدة صلفا محمد عوده ابو تايه

12. ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتور سليمان علي الفرجات

13. ذوو الخبرة والرأي سعادة السيد عبد الرحمن خالد محمد الطورة

مجلس أمناء جامعة الطفيلة التقنية

1. رئيس مجلس الأمناء عطوفة الأستاذ الدكتور راتب موسى العوران

2. رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة

3. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتور خالد احمد خلف درابكة

4. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله سالم عبدالله الدراوشة

5. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتور محمد محمود خلف عناقرة

6. الاكاديميون من المجلس سعادة الاستاذ الدكتور أسيد حسن احمد الذنيبات

7. قطاع الصناعة والتجارة سعادة السيد رامي إبراهيم العودات

8. قطاع الصناعة والتجارة سعادة السيد صخر احمد محمد النسور

9. قطاع الصناعة والتجارة سعادة المهندس نضال سعيد رشيد البيطار

10. ذوو الخبرة والرأي معالي الدكتور فايز محمد غانم السعودي

11. ذوو الخبرة والرأي سعادة السيد صطام سلامة عواد

12. ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتورة الهام مصطفى حوران القصيرين

13. ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتور تيسير محمد شحادة العفيشات

مجلس أمناء الجامعة الألمانية الأردنية

1. رئيس مجلس الأمناء سعادة السيد عثمان محمد علي بدير

2. رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة

3. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتورة حنان عيسى محمد الملكاوي

4. الاكاديميون من المجلس سعادة الاستاذ الدكتور رضوان عبدالله الوشاح

5. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتورة ليلى محمود محمد اخو زهية

6. الاكاديميون من المجلس سعادة الأستاذ الدكتور سهيل هيثم جريس حدادين

7. قطاع الصناعة والتجارة سعادة المهندس عمر إبراهيم عمر أبو وشاح

8. قطاع الصناعة والتجارة سعادة السيدة ملاك جهاد العقيلي

9. قطاع الصناعة والتجارة سعادة السيدة زينة أيمن المجالي

10. ذوو الخبرة والرأي سعادة سفير جمهورية المانيا الاتحادية

11. ذوو الخبرة والرأي ممثل مؤسسة داد (DAAD) الألمانية

12. ذوو الخبرة والرأي ممثل جامعة ماغديبورغ(Magdeburg University) الألمانية

13. ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتور دريد محمد محاسنة