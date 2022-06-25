بالتوافق بينه وبين اسرائيل.. ابن زايد يأمر دحلان بوقف هجومه على عباس سعياً لخلافته في رئاسة السلطة بدل حسين الشيخ

تل أبيب – نشر “مركز القدس للشؤون العامة” العبري، المختص بالشؤون الأمنية تقريرا كتبه يوني بن مناحيم، حول ما أسماه “وقف إطلاق النار” بين الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان المفصول حركة فتح.

ونقل المركز، عن كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية إن محمد دحلان أوقف الهجمات الشخصية على أبو مازن بتوجيه من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

وقال المركز، إن دحلان يعتبر نفسه الخليفة المحتمل لأبو مازن في منافسة حسين الشيخ، وانه ينتظر الإعلان عن إجراء انتخابات في المناطق لإعادة خوضها على الساحة السياسية.

وأفاد المركز، أنه قبل نحو عامين انتشرت شائعات في المناطق حول تدهور الحالة الطبية لرئيس السلطة أبو مازن الذي تحول فيما بعد إلى “بيك نيوز”.

ومن المثير للاهتمام أنه بعد شائعات الأسبوع الماضي حول تدهور صحة أبو مازن و’وفاته’، امتنع مقربو أبو مازن، هذه المرة، عن توجيه اللوم لمحمد دحلان عن نشر هذه الشائعات، بل وجهوا الاتهامات إلى قادة آخرين من فتح أو حماس.

وأضاف المركز، أن مسؤولين كبارا في السلطة الفلسطينية زعموا أن محمد دحلان أوقف الهجمات على رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن قبل أسابيع في وسائل الإعلام العربية التابعة له، وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسبهم، فقد تلقى دحلان، الذي شغل منصب المستشار الأمني لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد لأكثر من عشر سنوات، أمرًا صريحًا منه بوقف الهجمات الإعلامية على أبو مازن وشريكه حسين الشيخ، ومن قد يخلفه في المنصب .

وذكر المركز، أن أبو مازن زار أبوظبي منذ أكثر من شهر، وهي زيارة نادرة بعد توقف طويل، لتقديم التعازي في وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، وتهنئة الشيخ محمد بن زايد، على منصبه الجديد.

وقد رافق أبو مازن في الزيارة حسين الشيخ، واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات العامة الفلسطينية.

وكانت زيارة رئيس السلطة الفلسطينية الخطوة الأولى لكسر الجمود في علاقات السلطة الفلسطينية مع الإمارات العربية المتحدة الناجم عن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، ودعم الإمارات لمحمد دحلان، الخصم اللدود لأبو مازن.

ويحاول رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن ورفاقه حسين الشيخ وماجد فرج خلق الانطباع بأن معركة الخلافة قد حسمت بالفعل، وأن حسين الشيخ وماجد فرج سيقودان السلطة بعد سقوط أبو مازن من الحكم، لكن الشارع الفلسطيني غير مستعد لقبول هذا الإملاء، ولا كبار أعضاء حركة فتح والمعارضة الفلسطينية.

فمن المتوقع أن تزداد المطالبة بانتخاب الخليفة بمجرد تنحي رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن عن الساحة السياسية أو دخوله في حالة حبس بسبب وضعه الصحي، فإن التقدير في النظام السياسي الفلسطيني هو أن الطلب سيكون انتخابات رئاسية فورية في غضون 60 يومًا.

لن يتمكن حسين الشيخ وماجد فرج من معارضة هذا المطلب، سيكونان بالطبع قادرين على تقديم ترشيحاتهما في الانتخابات الرئاسية، لكن هذا يعني إعادة فتح قواعد اللعبة والنضال على رئاسة السلطة الفلسطينية، ومن المتوقع أيضا أن تترشح حماس للرئاسة، وفي غضون ذلك، سيتم تعيين رئيس مؤقت للسلطة الفلسطينية حتى يتم اتخاذ قرار في الانتخابات.

حتى بعد وفاة ياسر عرفات عام 2004، تم تعيين رئيس مؤقتً حتى انتخابات 2005 الرئاسية، والتي فاز فيها أبو مازن. لذلك، فإن أي شخص في عجلة من أمره لاستبعاد كبار أعضاء فتح جبريل الرجوب أو مروان البرغوثي أو محمود العالول سيضطر إلى تغيير موقفه، فلن يستسلموا نسهولة بل سيقاتلون بكل الطرق لمنع حسين الشيخ أو ماجد فرج من الفوز بمنصب رئيس السلطة الفلسطينية الجديدة.

محمد دحلان، الذي طرده محمود عباس عام 2011 من حركة فتح بتهمة الفساد والقتل، من المتوقع أيضًا أن يعود إلى الساحة ويترشح للانتخابات الرئاسية، بحسب مقربين منه في قطاع غزة. -الحوار’.

وكان موقع دار الحياة قد افاد في 13 أغسطس 2020، نقلا عن مصادر أمريكية مطلعة، أن الاتفاقية الثلاثية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل تنص على أن دحلان سيتمكن من العودة إلى السلطة الفلسطينية “باعتباره الشخصية الرئيسية القادرة على إحياء عملية السلام، وله دور مهم في المرحلة المقبلة “، مما يفتح الطريق أمام محمد دحلان ، من وجهة نظر الولايات المتحدة وإسرائيل ، للمشاركة في معركة الخلافة على منصب رئيس السلطة الفلسطينية بعد تنحية أبو مازن عن المسرح السياسي.

وكان تيار دحلان قد أصدر قبل عام بيانًا يؤيد اتفاق التطبيع بيد الامارات واسرائيل، وهو ما يتناقض مع بيان السلطة الفلسطينية ، الذي وصفها بـ “خيانة وطعن الفلسطينيين”.

وقد نجح دحلان، الذي أصبح رجل أعمال ثريً جدًا، في السنوات الأخيرة في ضخ الكثير من الأموال في مشاريع خيرية في قطاع غزة بالتنسيق مع حماس، مما عزز علاقاته مع الحركة وحسّن مكانته الاجتماعية والسياسية بين سكان غزة.

ويعمل محمد دحلان كمستشار أمني لرئيس الإمارات الجديد الشيخ محمد بن زايد، كما انخرط في إطار اتفاقية التطبيع مع الإمارات، وقام بتصحيح الانقسامات بينه وبين إسرائيل وإدارة ترامب، لكن يبدو أن إدارة بايدن تفضل العلاقات مع حسين وماجد فرج ، رغم أن ذلك قد يتغير حسب التطورات في الشارع الفلسطيني.

وقد زار محمد دحلان إسرائيل سرا العام الماضي برفقة طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي الإماراتي.، لكن إسرائيل والولايات المتحدة تدعمان المحور الجديد لحسين الشيخ وماجد فرج الذي من المقرر أن يحل محل رئيس السلطة الفلسطينية يومًا ما.

أبو مازن ليس في عجلة من أمره للتقاعد، ويقول مسؤولون كبار في فتح إن رئيس السلطة الفلسطينية مصمم على القتال بكل قوته ضد عودة دحلان إلى المناطق، وأنه “عميل أميركي-إسرائيلي-إماراتي” طُرد من فتح. الحركة بسبب الفساد.