استشهاد الفتى محمد حامد فجر اليوم السبت متأثرًا بجروح اصيب بها الليلة الماضية ببلدة سلواد شرق رام الله/ فيديو

رام الله – استشهد الفتى محمد عبدالله حامد، فجر اليوم السبت، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها الليلة الماضية برصاص قوة إسرائيلية قرب بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

فقد أعلن الارتباط الفلسطيني فجر يوم السبت، عن استشهاد فتى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد، بمدينة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد الارتباط، أنه تم إبلاغه رسمياً باستشهاد الفتى محمد عبدالله حامد (16 عاما) من بلدة سلواد، بعد اعتقاله وإصابته بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد أصابت الشاب حامد واعتقلته دون أن يعرف مصيره حينه، قبل أن يبلغ فجر اليوم باستشهاده.

وقد نعت حركة فتح، الشهيد حامد، وقالت إنه من عناصرها، وأنه سيشيع جثمانه عصر اليوم.

وبينت أنه سيكون يوم غد إضراب شامل لجميع المحلات التجارية.

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