بالتوافق بينه وبين اسرائيل.. ابن زايد يأمر دحلان بوقف هجومه على عباس سعياً لخلافته في رئاسة السلطة بدل حسين الشيخ
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جرينتش+2 12:56
استشهاد الفتى محمد حامد فجر اليوم السبت متأثرًا بجروح اصيب بها الليلة الماضية ببلدة سلواد شرق رام الله/ فيديو
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