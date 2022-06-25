أجواء صيفية معتدلة بالمرتفعات وحارة بباقي المناطق حتى الثلاثاء

تنخفض درجات الحرارة، اليوم السبت، مع بقائها حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد، صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار، تكون مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء الثلاثاء، صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 15، وفي مرتفعات الشراة 26 – 14، وفي مناطق البادية 34 – 19، وفي مناطق السهول 31 – 20، وفي الأغوار الشمالية 37 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 26، وفي البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 39 – 26 درجة مئوية.

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