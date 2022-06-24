نجوم زمان.. مديحة يسري تحرج فريد الأطرش بسبب قبلة

رجعت الفنانة مديحة يسري بذاكرتها إلى الوراء لتستعيد أول مشهد غرامي لها وقد كان في فيلم أحلام الشباب؛ حيث كانت تقوم بدور البطولة لأول مرة أمام فريد الأطرش.

ونقلت مجلة آخر ساعة عن مديحة يسري قولها في عام 1952: «صعقت عندما طلب مني المرحوم كمال سليم مخرج الفيلم أن أقبل فريد الأطرش كما يتطلب مشهد الفيلم».

ومضت مديحة يسري في حديثها: «شعرت بالارتباك وصعدت الدماء إلى وجهي وانتابني الخجل وشعر المخرج بذلك وبدأ يهدئ أعصابي وطلب لي فنجاما من القهوة وكوبا من الليمون».

واضافت: «أخذ المخرج يحاول إقناعي بأن المنظر هو مجرد بروفة، ولكني رأيت أن الكاميرا تدور وفكرت أن الجمهور سيراني في ذلك المنظر فتراجعت مرة ومرة». وكان طبيعيا أن يشعر فريد الأطرش بالإحراج.

واختتمت القصة بقولها: «بعد مجهود كبير من المخرج انتهى المشهد الذي بذل المخرج فيه مجهودا شاقا مضنيًا لتصويره».

جدير بالذكر ان مديحة يسري مولودة في 3 ديسمبر 1918 وهي ممثلة مصرية من مواليد القاهرة، واسمها الحقيقي غنيمة خليل، وبعد طلاقها من المطرب محمد فوزي قررت عدم الزواج مرة أخرى.

وقد تزوجت ثلاثة مرات ومنهم المطرب محمد أمين، وفتى الشاشة أحمد سالم وأخيرا المطرب محمد فوزي، وبالفعل كانت نيتها عدم الزواج مرة أخرى، ولكنها لم تحسب حساب الظروف، وشيء آخر اسمه الحب.

توفيت مديحة في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 30 مايو عام 2018 في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، بعد صراع طويل مع الأمراض المصاحبة للشيخوخة.