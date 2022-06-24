جامعة العلوم التطبيقية تعلن الحداد على ايمان ارشيد الاحد المقبل

أعلنت جامعة العلوم التطبيقية، في بيان لها اليوم الجمعة، أنه و”تخليداً لذكرى ابنتنا وطالبتنا الفقيدة إيمان ارشيد”، الحداد يوم الأحد القادم الموافق 26/ 6/ 2022 ، وتأجيل امتحانات ذلك اليوم لتصبح يوم السبت الموافق 2/ 7/ 2022، وبقاء امتحانات الماجستير ليوم السبت الموافق 25/ 6/ 2022 في مواعيدها المعلن عنها سابقاً.

كما قررت الجامعة إطلاق اسم الطالبة الفقيدة (إيمان ارشيد) على إحدى قاعات كليتها (كلية التمريض) لتبقى في عمق ذاكرتنا وحاضرة في دعواتنا.

وقد شيع مئات المواطنين في بلدة كفر الماء بلواء الكورة باربد بعد، صلاة ظهر اليوم الجمعة، جثمان الطالبة ايمان ارشيد، حيث صلى على جثمانها في مسجد كفر الماء الكبير وتم تشييعه الى مقبرة البلدة الشرقيه بالقرب من المركز الصحي.