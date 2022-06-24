الملك: سندعم تشكيل تحالف عسكري بالشرق الأوسط، على غرار حلف (الناتو)، بالتعاون مع الدول التي لديها نفس التفكير
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جرينتش+2 05:21
الملك: سندعم تشكيل تحالف عسكري بالشرق الأوسط، على غرار حلف (الناتو)، بالتعاون مع الدول التي لديها نفس التفكير
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