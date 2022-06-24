الملك: سندعم تشكيل تحالف عسكري بالشرق الأوسط، على غرار حلف (الناتو)، بالتعاون مع الدول التي لديها نفس التفكير

عمان 24 حزيران – أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” الاقتصادية الأميركية، حاورته فيها الإعلامية هادلي غامبل.

وتناول جلالته في المقابلة، التي بثت القناة مقتطفات منها اليوم الجمعة وستبث كاملة في بداية شهر تموز المقبل، رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة خلال العقد القادم، وتلازم مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

كما تحدث الملك عن جهود التعاون الإقليمي للتصدي للتحديات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والعمل لتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة، إضافة إلى دور الولايات المتحدة في الإقليم، وضرورة تكثيف مساعي تحقيق السلام كمتطلب أساسي لتعزيز التعاون الإقليمي.

قال ” إنّه سيدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط، على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالتعاون “مع الدول التي لديها نفس التفكير”.

وأكد على ضرورة أن تكون “رؤية” هذا التحالف “واضحة جدا” ودوره “محدد بشكل جيد”، وإلا سيكون “مربكا للجميع”.

ولفت إلى أن الأردن يعمل “بشكل نشط” مع حلف شمال الأطلسي، ويعتبر نفسه شريكاً للحلف، بعد أن “قاتل كتفاً إلى كتف مع قواته لعقود”.

وأضاف الملك: “أود أن أرى المزيد من البلدان في المنطقة تنخرط في هذا المزيج، سأكون من أوائل الأشخاص الذين يؤيدون إنشاء ناتو في الشرق الأوسط”.

وتابع الملك الأردني: “إلى جانب التعاون الأمني ​​والعسكري المحتمل، بدأت دول الشرق الأوسط العمل معاً لمواجهة التحديات التي نشأت عن الحرب في أوكرانيا”.

وفيما بتعلق بالقضية الفلسطينية، قال إنّ “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لديه القدرة على عرقلة الخطط والتعاون في الشرق الأوسط”، مضيفاً أنّ عدم تحدث الطرفين “يخلق حالة من عدم الأمان وعدم الاستقرار في المنطقة، ما سيؤثر في المشاريع الإقليمية”.

وتأتي تصريحات الملك بالتزامن مع حراك دبلوماسي نشط تشهده منطقة الشرق الأوسط منذ أيام، حيث أجرى ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” جولة إقليمية شملت مصر والأردن وتركيا، سبقته قمة جمعت الرئيس المصري وعاهلا الأردن والبحرين.

ويسبق هذا الحراك الدبلوماسي زيارة يجريها الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إلى المنطقة منتصف يوليو/تموز المقبل، تشمل فلسطين و”إسرائيل” والسعودية، وسيشارك حينها، في قمة لدول الخليج ومصر والأردن والعراق تعقد في الرياض.