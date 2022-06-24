أجواء معتدلة في المرتفعات وحارة بباقي المناطق اليوم الجمعة

تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، انخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية، وأثناء الليل تميل الأجواء للبرودة قليلا فوق المرتفعات الجبلية، وتخف سرعة الرياح تدريجيا.

وتبقى الأجواء الأحد، صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في باقي مناطق المملكة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار، وتكون مثيرة للغبار أحيانا في مناطق البادية.

وتستمر الأجواء الاثنين، صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 18، وفي مرتفعات الشراة 28 – 16، وفي مناطق البادية 36 – 21، وفي مناطق السهول 33 – 22، وفي الأغوار الشمالية 39 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 28، وفي البحر الميت 40 – 27، وفي خليج العقبة 40 – 26 درجة مئوية.

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