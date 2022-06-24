أجواء معتدلة في المرتفعات وحارة بباقي المناطق اليوم الجمعة

24 عضوا بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن بضمان وجود فعلي ومباشر لامريكا في التحقيق باغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة
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