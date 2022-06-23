3 إصابات إحداها خطيرة خلال مواجهات في مخيم الدهيشة، واعتقالات خلال مداهمات في القدس والضفة/ فيديو

أصيب ثلاثة مواطنين، أحدهما إصابة خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ومداهمتها أحد المنازل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن كريم الأطرش في المخيم، بحثا عن نجله ليث، وعبثت بمحتوياته، مضيفةً أن مواطنين اثنين أصيبوا خلال اقتحام المخيم.

وأعلنت وزارة الصحة، عن وصول إصابة خطيرة لشاب يبلغ من العمر(23 عاماً)، إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وهو يعاني من نزيف حاد في البطن نتيجة إصابته برصاصة أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال اقتحام المخيم.

كما أصيب شابان، واعتقل ما لا يقل عن 13 مواطنًا، في حملة مداهمات نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القدس المحتلة، والضفة الغربية.

وبحسب مصادر طبية، فإن شابين أصيبا الليلة الماضية، بجروح متوسطة إلى طفيفة برصاص الاحتلال قرب مخيم الجلزون شمال رام الله، ونقلا لتلقي العلاج.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل للمواطنين في مخيم شعفاط شمال شرق القدس، واعتقلت 4 شبان بعد مداهمة تلك المنازل والعبث بمحتوياتها.

وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حماس غسان الزعبي، والقيادي في الجهاد الإسلامي أسامة الحروب، من سكان جنين، بينما اعتقلت عز السوالمة، وأحمد أبو جمانة من مخيم الفارعة قرب طوباس.

وفي جنوب الضفة، اعتقل محمد أبو حبتين من بيت أولا غرب الخليل، وإسماعيل ياغي من مخيم الفوار جنوب المحافظة.

فيما اعتقل الشاب محمد العاروري من رام الله، والمحرر بلال الريماوي، من بيت ريما، وأحمد سدر في أريحا.

وشهدت طوباس مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها، دون أن يبلغ عن إصابات.

#شاهد| قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. pic.twitter.com/q5a1Ip4jLt — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 23, 2022