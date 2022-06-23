مصرع الطالبة بجامعة العلوم التطبيقية إيمان ارشيد برصاص مجهول

عمان 23 حزيران (بترا) – توفيت إحدى الفتيات بعد إصابتها بعيار ناري داخل إحدى الجامعات.

وبحسب مصدر امني، فقد اطلق أحد الأشخاص عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمالي العاصمة، ونتج عن ذلك إصابتها، وأسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، ولاذ الفاعل بالفرار.

وقد بوشرت التحقيقات لتحديد هوية الفاعل، وإلقاء القبض عليه.

ومن جانبها، تعهدت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، بالملاحقة القانونية بحق مطلق العيار الناري صوب إحدى طالباتها، ما أدى إلى وفاتها داخل الحرم الجامعي اليوم الخميس.

وقالت الجامعة في بيان رسمي، “تتعهد الجامعة بالملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث المؤلم حتى ينال القصاص العادل على جريمته البشعة”.

ونعت الجامعة طالبتها المرحومة إيمان ارشيد من كلية التمريض، وتقدمت من أسرة الفقيدة وأسرة الجامعة بخالص العزاء والمواساة سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته.

فيما لا يزال الملايين بمختلف الدول العربية مصدومين من وقع الجريمة المروعة التي شهدتها مصر، فقد هزت جريمة أخرى، صباح اليوم الخميس، المجتمع الأردني.حيث لقيت طالبة عشرينية حتفها، بعدما أطلق شاب الرصاص عليها، داخل إحدى الجامعات الخاصة شمال العاصمة عمّان، دون معرفة الأسباب.

وتحت وسم #جامعة_العلوم_التطبيقية وهي الجامعة التي قتلت بداخلها الفتاة، أطلق ناشطون على مواقع التواصل حملة للمطالبة بمحاسبة المجرم، منددين بجرائم العنف المتكررة.

كما طالبوا باتخاذ إجراءات مشددة ضد كل من يعتدي على النساء، وعبر آخرون عن استهجانهم من سهولة دخول المتهم حرم الجامعة حاملا مسدسه.