كلهم صهاينة.. بايدن يترسم خطى ترامب ويعهد للبيت الابيض بإعداد "خارطة طريق" لتطبيع العلاقة بين السعودية وإسرائيل
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جرينتش+2 03:14
نصرالله يبحث مع هنية والوفد الحمساوي المرافق التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة
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