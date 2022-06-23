طقس معتدل بالمرتفعات وحار في باقي المناطق اليوم وغدًا

ترتفع درجات الحرارة، اليوم الخميس، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع طفيف آخر على الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً أثناء النهار.

ويطرأ يوم السبت، انخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء خلال النهار صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية، بينما تسود أثناء الليل أجواء رطبة بوجه عام، ومائلة للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية، وتخف سرعة الرياح تدريجياً.

وتبقى الأجواء يوم الأحد، صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار، تكون مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 17، وفي مرتفعات الشراة 27 – 16، وفي مناطق البادية 35 – 21، وفي مناطق السهول 32 – 21، وفي الأغوار الشمالية 38 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 28، وفي البحر الميت 38 – 26، وفي خليج العقبة 37 – 27 درجة مئوية.

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