لافروف: روسيا طلبت معالجة الاعتداء الإسرائيلي الأخير على مطار دمشق أممياً، ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً
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اردوغان يشرب “مقلباً بارداً” من ابن سلمان الذي قدم الدعم السخي لمصر.. والعواطف فقط لتركيا
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