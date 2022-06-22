مؤسسة الضمان تقوم بصرف رواتب المتقاعدين يوم غد الخميس

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها ستقوم بصرف رواتب متقاعدي الضمان لشهر حزيران الحالي يوم غدٍ الخميس الموافق 23/6/2022، دون اقتطاع أقساط السلفة الشخصية التي حصل عليها المتقاعدين بعد تخصيص الرواتب التقاعدية لهم.

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأنها ستقوم بالصرف قبل الموعد المعتاد في 24 من كل شهر بيوم واحد كونه يصادف يوم الجمعة، وفي هذه الحالة يتم صرف الرواتب التقاعدية في اليوم السابق.

وبيّنت المؤسسة ان عدد متقاعديها وصل إلى (286) ألف متقاعداً، فيما بلغت فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية حالياً نحو (125) مليون دينار.