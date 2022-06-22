فيروز تحيي مع نجليها زياد وهلي رحباني ذكرى وفاة زوجها عاصي

نشرت ريما الرحباني أحدث ظهور للنجمة فيروز عبر صفحتها الرسمية على تطبيق فيسبوك برفقة زياد الرحباني وهلي الرحباني.

وكتبت ريما تعليقًا على الصورة: “فيروز (إمّي) زياد (أخوي) وهلي الرحباني (أخوي). الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ في تمام الساعة ٨ و٢١ دقيقة. كنيسة السيّدة – المحيدثة – بكفيا كنيسة العاصي – القداس السنوي عن راحة نفس عاصي (أبوي) وليال الرحباني (إختي) مع الصديق الأبونا ملحم”.

وتابعت ريما «مش من زمان كتير فهمت إشيا كتيرة، أسئلة كتير كنت إطرحها بيني وبين حالي، إطرحها على خوارنة ومطارين، ع فلاسفة ومؤمنين،.. فتش عنها بالكتب والأناجيل، وولا مرّة حدا بجوابو ريّحني او قنعني!، ليه هلي خلق بهالعيلة؟ وليه صار معو هيك؟ ليه عاصي فل بكير؟ وليال فلّت أبكر من بكير!… وليه؟ وليه؟ ولَيْهات كتيرة ضل إسألها.. ونفسي ما ترتاح من الوَجع ومن الأسئلة!.».

وتقول ريما عن الإجابات التي لم ترضيها لأسئلتها «إسمع كلام كتير ما يعنيلي شي ما يحرّك فيّي شي!، “ضريبة الشهرة” .. “مقابل كل فرح في وجع!”، “مقابل كل نجاح في بِكي”، وما كانت تِرضى نفسي ولا تِستَكين، وربنا شو؟ بيَعطي وبياخد؟ ربنا ليه راضي بهالظلم كلّو على هالارض الواسعة؟، ليه ما وزّع كَرمو على كل الناس بالعَدل والتَساوي؟ ليه؟ ليه؟، ما بنكر إنّي مرّات “كتير بكيت وصلّيت انا وحالي ووحدي إحتجّيت!، وزعلت منّو وما عدت احكيه».

وعن توصلها لإجابة لأسئلتها قالت «مش من زمان لقيت الجواب، هلي بيناتنا نحنا بالذات تنضَل ماشيين عَ الارض!، هلي حمانا من ضو الشهرة والمال والجاه والتكبُّر، والتعجرُف وكل ملذّات الحياة الفانية، هلي نقّى نفوسنا وقلوبنا وطهّرها!، هلي رد عنّا ضربات الحقد الماكر والحسد والغيرة، هلي خلانا نضل مجموعين وخلّا هالبيت ما يعيش فيه الا الحُب، وخلا قلوبنا توزّع حب وفرح عالناس كل الناس، خلانا مرتبطين بالناس البُسطا اللي بيشبهونا ومنشبهن!، مش عن عبث بِكره الحياة الإجتماعية اللي مليانة تصنّع وكذب ، وسطحية وظهور وحفلات وعهر وكفر وبَطر ونجومية!، مش عن عبث ما برتاح إلا مع الناس الطيّبين بالضياع الخجولة ، والفلاحين والزرّاعين والحطّابين والعمّال الكادحين، لاء.. منّي شيوعيّة.. لاء انا مسيحيّة وهيك بتكون المسيحيّة الحقيقيّة!، مش اللي مغطسة بتيجان الدهب ولا بالصلبان المشطوبة».

وتابعت ريما «ما حدا علّمني ما حدا ربّاني ما حدا لزمني كون هيك!، هلي اللي ما بيِحكي وما بيِسمع وما بيِمشي، هوّي اللي علّمني كل هول علّمني سامح وحب، وأعطي أهلي عمري وحياتي متلما هوّي عطانا، وبحسب قناعة عاصي وكلام عاصي إلي “هلي وزّع ذكاه عليكي إنتي وزياد وليال بالتساوي! ولهيك لازم كتير تحبّوه لهلي!».

واختتمت البوست قائلة «اي يا بيّي هيّاني عم قول اللي بدَّك ياني، إنتَ وساكٍن العالي، قولو هلي يا ملاك البيت الله يحرسك ويطوّل عمرك ويخلّيك بركة هالبيت!».

هلي الرحباني ابن فيروز من ذوي الاحتياجات الخاصة

يدرك المقربون من السيدة فيروز، أنها أمّ عانت الأمرين، فقد توفيت ابنتها المخرجة ليال الرحباني في عمر الـ29 جراء سكتة دماغية مفاجئة، كما ولد لها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، أطلقت وزوجها الموسيقار عاصي الرحباني اسم هلي عليه، وهو اسم يعني بالعامية اللبنانية أهلي.

ولد هلي وهو يعاني من إعاقات عقلية وجسدية، ويقال إنّ فيروز كتبت له أغنية «سلملي عليه» وطلبت من ابنها زياد تلحينها، وتقول الأغنية: سلملي عليه، قلو اني بسلم عليه، بوسلي عينيه، قلو اني ببوّس عينيه، انت يلي بتفهم عليه سلملي عليه.

لم يظهر هلي يوماً في الإعلام، إذ أن السيدة فيروز رفضت إدخاله إلى مصح خاص، ولا تزال برغم من تخطيها الثمانين من عمرها وتخطيه هو عمر الستين، لا تزال تهتم به بنفسها، وقد ظهر في الصورةالتي نشرتها شقيقته المخرجة ريما الرحباني مساء أمس الثلاثاء، بمناسبة القداس السنوي لذكرى رحيل الموسيقار عاصي الرحباني، حيث ظهرت فيروز في الصورة وهي تضع حجاباً، وتمسك بيد ابنها.

الصورة أثارت الكثير من ردود الفعل الإيجابية التي أثنت على فيروز الأم التي انعزلت عن الدنيا بما فيها لتهتم بابنها.

فيروز ممسكة بيد هلي