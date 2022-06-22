هنية لن يزور دمشق بالوقت الراهن، والتقديرات متفاوتة حول حجم التطور والانفتاح في العلاقات بين سوريا وحركة حماس
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جرينتش+2 12:37
“رحلات ملغاة وطوابير طويلة”.. مطارات العالم تعجز عن تلبية الطلب المتزايد على السفر بعد انحسار رعب كورونا
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