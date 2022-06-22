بعد لقاءات بين الطرفين على مستويات قيادية عليا.. حركة حماس تقرر العودة الى سوريا في اعقاب إنقطاع دام 10 أعوام
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جرينتش+2 08:17
تزايد حالات الانتحار بين الجنود “الجيش الذي لا يُقهر”
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