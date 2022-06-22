الكنيست الاسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على حلّ نفسه

صادق الكنيست الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأغلبية 110 أصوات بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل الكنيست الـ24.

وجاء في المذكرة التفسيرية لاقتراح عضو الكنيست ليفين: “بما أن الحكومة الإسرائيلية غير قادرة على قيادة دولة إسرائيل، فمن المقترح حل الكنيست الرابعة والعشرين، وإعلان انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين في غضون 90 يوما من اعتماد هذا القرار”.

وكان قرر رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد الإثنين، حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة يرجح أن تجري في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأفادت صحيفة “يسرائيل هيوم”، بأنه إلى جانب التصويت على حل الكنيست الـ24، تواصل المعارضة محاولاتها الأخيرة لتشكيل حكومة بديلة برئاسة رئيس حزب الليكود نتنياهو.