الأردن والسعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحل سياسي لأزمة سورية ووقف التدخلات التي تهدد هويتها ووحدتها وسيادتها
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إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي اعتباراً من يوم غد الخميس
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