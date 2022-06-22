إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي اعتباراً من يوم غد الخميس

أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الاربعاء، عن عودة مطار دمشق الدولي للخدمة، اعتباراً من يوم غد الخميس، بعد إنهاء أعمال الترميم والإصلاح للأضرار التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي الأخير.

وفي تصريح لمراسل وكالة سانا، أكد وزير النقل المهندس زهير خزيم أنه يمكن لجميع النواقل الجوية برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة عبر المطار اعتباراً من يوم غد مشيراً إلى أن المطار سيعمل بكل طاقته لخدمة المسافرين والشركات المشغلة وذلك بعد أن تم الانتهاء من إصلاح الأضرار البالغة في مدرجات المطار وتجهيزاته التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي الأخير.

ولفت خزيم إلى الجهود الكبيرة للكوادر الوطنية التي واصلت العمل ليلاً نهاراً لإعادة فتح المطار وتشغيله ضمن إجراءات السلامة والأمان.

وفي تصريح مماثل أكدت المدير العام لمؤسسة الطيران العربية السورية، شفاء النوري أنه سيتم صباح غد استئناف تشغيل الرحلات الجوية عبر مطار دمشق الدولي مشيرة إلى أن جميع تذاكر السفر المحجوزة بدءاً من تاريخ الغد سارية المفعول وسيتم تنفيذ رحلاتها وفق مواعيدها المقررة دون أي تعديل.

وكانت وزارة النقل السورية قد أعلنت في 10يونيو الجاري، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي، نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة إثر القصف الإسرائيلي المجرم للمطار.

وبخلاف تعرض مدارج الإقلاع والهبوط في مطار دمشق الدولي للقصف، أفادت تقارير بتضرر صالة الركاب في المطار، وفق القناة الإسرائيلية.