الأردن والسعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحل سياسي لأزمة سورية ووقف التدخلات التي تهدد هويتها ووحدتها وسيادتها
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جرينتش+2 07:46
أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة، ويدعو لانتخابات عامة، ويعهد للشعب بإعادة تصحيح المسار السياسي
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