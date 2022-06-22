أجواء معتدلة نسبيا اليوم الاربعاء، وارتفاع الحرارة غدا وبعده

تكون الأجواء اليوم الأربعاء، لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح غربية تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الخميس، درجات الحرارة لتعود حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً اثناء النهار.

وتنخفض درجات الحرارة قليلاً السبت، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 – 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 14، وفي مرتفعات الشراة 24 – 15، وفي مناطق البادية 33 – 19، وفي مناطق السهول 28 – 19، وفي الاغوار الشمالية 34 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 25، وفي البحر الميت 36 – 23، وفي خليج العقبة 36 – 24 درجة مئوية.