بعد لقاءات بين الطرفين على مستويات قيادية عليا.. حركة حماس تقرر العودة الى سوريا في اعقاب إنقطاع دام 10 أعوام
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مصادفة غريبة.. اليوم عيد ميلاد العندليب وذكرى رحيل السندريلا
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