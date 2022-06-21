بعد لقاءات بين الطرفين على مستويات قيادية عليا.. حركة حماس تقرر العودة الى سوريا في اعقاب إنقطاع دام 10 أعوام

بيروت_ رويترز

قال مصدران في حركة حماس، إن الحركة قررت استئناف علاقاتها مع سوريا بعد عشر سنوات من مقاطعة قيادتها دمشق بسبب الحرب في سوريا.

وقال مسؤول بالحركة طلب عدم الكشف عن هويته إن “الطرفين عقدا لقاءات على مستويات قيادية عليا لتحقيق ذلك”.

وقال مسؤولان بالحركة إن حماس “اتخذت قرارا بالإجماع لإعادة العلاقة مع سوريا”.

وأيد قادة حماس علنا حركة المعارضة التي استهدفت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد وغادروا مقارهم في دمشق، حيث أثار ذلك غضب إيران حليفهما المشترك.

وقد استؤنفت العلاقات بعد ذلك بين حماس وإيران، وأشاد مسؤولون من حماس بالجمهورية الإسلامية لمساعدتها في إعادة بناء ترسانتها للصواريخ بعيدة المدى في غزة والتي يستخدمونها في قتال إسرائيل.

وعلى صعيد متصل، وصل، اليوم الثلاثاء،رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، إلى العاصمة اللبنانية بيروت على رأس وفدٍ قيادي من الحركة.

وقالت “حماس” في بيان ، مساء اليوم الثلاثاء، :” إن هنية سيلتقي خلال الزيارة المسؤولين والقيادات اللبنانية، كما يلتقي قيادات الفصائل، وقيادات العمل الوطني والشعبي الفلسطيني”.

وأوضحت الحركة أن الزيارة إلى لبنان تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون والأخوّة بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، والاطلاع على أوضاع شعبنا في المخيمات.

وأشارت إلى أن هنية سيُلقي كلمة المقاومة الفلسطينية أمام المؤتمر “القومي الإسلامي” في دورته الـ 31 المنعقد في بيروت.