رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يزور الأردن ويعقد لقاءات هامة

“القدس” دوت كوم – زار رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال خولتا، اليوم الإثنين، المملكة الأردنية الهاشمية، في زيارة استمرت عدة ساعات.

وبحسب موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن خولتا التقى عددًأ من المسؤولين الأردنيين وعقد اجتماعات رفيعة المستوى، دون التأكيد فيما إذا كان التقى العاهل عبدالله الثاني.

ووفقًا لذات الموقع، فإن هذه الزيارة تأتي بالنيابة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وذلك لتهدئة التوتر بين الجانبين بعد أحداث الأقصى الأخيرة في شهر رمضان.

وذكر أن الزيارة تأتي بهدف إطلاع الأردنيين على الخطوات التي ستتخذها تل أبيب لصالح الفلسطينيين قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر المقبل، وبما في ذلك وقف عمليات هدم منفذي العمليات.

وأشار إلى أن زيارة خولتا تأتي بعد فترة وجيزة من الغضب الإسرائيلي على الأردن بسبب تصريحات رئيس الوزراء الأردني الذي دعا الفلسطينيين إلى مقاومة أي اعتداءات إسرائيلية بحق الأقصى.