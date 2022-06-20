تمديد توقيف متَّهم بتسميم عدد من الطلبة في إحدى الجامعات

مددت الهيئة القضائية الأولى في محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، توقيف شخص متهم ببيع عدد من طلبة إحدى الجامعات مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتسببت بتسممهم.

وعقدت المحكمة جلسة علنية بقضية تسمم عدد من طلبة إحدى الجامعات، حيث تشير لائحة الاتهام إلى أن الجامعة قامت بتضمين أحد الأشخاص الكافتيريات العاملة داخلها وفق الأسس والقوانين الناظمة لذلك، وتعرض عدد من طلبتها للتسمم، وقامت الجهات المختصة بالتحقيق بالقضية وأحالت المتهم للقضاء.

وقررت المحكمة في جلسة سابقة توقيف المتهم لمدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وأعادت توقيفه لأسبوع آخر لتصبح مدة التوقيف حتى الآن 14 يوما.

وفي حيثيات القضية فإن المتهم هو صاحب العمل ومتهم ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية لعدد من الطلبة، بالإضافة إلى تهمة سرقة الكهرباء لجميع الكافتيريات التي كان يديرها داخل الجامعة.

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