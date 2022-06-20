سر قديم.. نورا دفعت لحاتم ذو الفقار 30 الف جنيه لقاء طلاقها

تصدرت الفنانة المصرية الكبيرة نورا مؤشرات البحث، اليوم الاثنين، لانها ظهرت للمرة الأولى منذ غياب وسط احتفال شقيقتها بوسى وبناتها بعيد ميلادها في احتفال عائلى بسيط تميز بروح الود والابتسامة التي طغت على وجوه الجميع خلال الصور.

ولدت نورا عام 1954، واسمها الحقيقى علوية مصطفى محمد قدري، وهي شقيقة الفنانة بوسي، وقد حصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، كما بدأت مشوارها الفني في السينما وهى طفلة بعدما شاركت فى فيلم “وفاء للأبد” عام 1962مع عماد حمدي ومديحة يسرى، وشاركت أيضًا بنفس المرحلة في فيلم مع الفنانة فاتن حمامة، وهو “الاعتراف”،وكانت نورا تدرس في كلية التجارة اثناء عملها بالفن، وبعد تخرجها انطلقت نحو الشهرة بمشاركتها في فيلم “بيت من الرمال” عام 1972.

في عالم الدراما التليفزيونية قدمت مسلسلات، “أبداً لم يكن حباً”، و”الرحاية”، و”بنات زينب”، و”هذا الرجل”، و”عطشان يا صبايا”، و”وأدرك شهريار الصباح”، و”امرأة مختلفة”، و”مسافرون”، ولها مشاركات مسرحية أيضاً مثل “المليم بأربعة”، و”مين ميحبش زوبة”، و”لوكاندة الفردوس”، و”سبعة وجوه للحقيقة” الذى كان آخر أعمالها التليفزيونية، ثم اعتزلت هذه الفنانة الكبيرة الحياة الفنية منذ أكثر من ربع قرن، وبالتحديد عام 1996.

حاتم ذو الفقار طلقها مقابل 30 الف جنيه

كانـ،ـت لنورا قصة حب من أشـ،ـهـ،ـر قـ،ـصـ،ـص الحبـ،، فى عقد الثمـ،ـانـ،ـينات، جمـعتها مع الفنان حاتم ذو الفقــار، وسرعان ما توجت بالزواج، ولكنها لم تسـ،ـتـ،ـمر كثيرًا حيث انتـ،ـهـ،ـت بالانفـ،ـصـ،ـال.

بدأ ت مـ،ـلامـ،ـح الإعـ،ـجـ،ـاب بيـ،ـنهـ،ـما فى فيلم “عـنـتر شا يل سـيفه”، ومن أشـ،ـهر الـ،ـمـ،ـشـ،ـاهد التى جـمـعتهما في هذا الفيلم مـ،ـشـ،ـهـ،ـد الاغـ،ـتـ،ـصـ،ـاب، وبعد الانتـ،ـهاء من الفيلم، تقدـ،ـم لخـ،ـطـ،ـبتها، وعلىالرغم منعد م موافقـ،ـة والـ،ـده،الا انه أصـ،ـر على ر غـ،ـبته.

أقـ،ـام نورا وحاتم حـ،ـفـ،ـل الخـ،ـطبـ،ـة وسـ،ـط الأهـ،ـل والأقـ،ـار ب، وبعد فترة أقـ،ـامـا حفـ،ـل الزفاف في فندق “مـ،ـريد يان” بالقاهرة، بحـ،ـضـ،ـور عدد كبير من نجوم الفن منهـ،ـم، نور الشريف، ويحـ،ـيى الفـ،ـخـ،ـرانى محمود ياسين، وغيـ،ـرهـ،ـم.

لكن بعد مـ،ـرور ثمانية أشـ،ـهـ،ـر على الزواج، طـ،ـلبت نورا الطـ،ـلاق، والسبـ،ـب، كما صـ،ـر حـ،ـت فى أحد الحوارات الفنية، أنها اكـ،ـتشفت شخـ،ـصـية

أخـ،ـرى في حـ،ـاتم غيـ،ـر تلك التي عـ،ـر فتها منذ الأيام الأولى للز واج.

وعلى ر غـم من تد خـ،ـل العائلة لـحـل المـ،ـشكـلة بينهـمـا، إلا أنها رفـ،ـضـ،ـت، لأنها أصبـحت لا تـطيـق العـيش معه، ولكن نورا فـ،ـوجئـت بـطـلب حاتم ذو الفقار مبلغا ماليا منها ثـمنا للـطلاق، الأمـ،ـر الذى جـعـلها تصـر اكثر واكثر على طلب الطلاق.

بالـفعل وقـ،ـع الطلاق بينـهما بعد حـصول حاتم ذو الفـ،ـقار على مـبلــغ مالي قد ره 30 ألف جنيه، حيث انـفصـلا بعد ذلك بهدوء، وانتـهـت قصة الحـ،ـب والزواج بينهـما على هذا الاساس.