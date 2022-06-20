وسط ترحيب رؤساء دول أميركا اللاتينية.. غوستافو بيترو أول مناضل يساري في تاريخ كولومبيا يفوز بالانتخابات الرئاسية
أهم العناوين
جرينتش+2 07:45
سر قديم.. نورا دفعت لحاتم ذو الفقار 30 الف جنيه لقاء طلاقها
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني