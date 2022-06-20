استشهاد 11 عسكرياً ومدنيين اثنين اليوم الاثنين، باعتداء “داعشي” استهدف حافلة ركاب على طريق الرقة/ حمص

الرقة- سانا

استشهد أحد عشر عسكرياً ومدنيان وأصيب ثلاثة عسكريين جراء استهداف حافلة ركاب مدنية من قبل الإرهابيين على طريق الرقة حمص.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “حوالي الساعة السادسة و30 دقيقة صباح اليوم تعرضت حافلة ركاب مدنية “بولمان” لهجوم إرهابي على طريق الرقة -حمص في منطقة الجيرة ما أدى إلى استشهاد أحد عشر عسكرياً ومدنيين اثنين وجرح ثلاثة عسكريين آخرين”.

وتحدثت تقارير إعلامية متطابقة على مدى الأشهر الماضية عن قيام قوات الاحتلال الأمريكي بنقل المئات من إرهابيي تنظيم “داعش” من العراق ومن السجون التي تسيطر عليها مع ميليشيا “قسد” في الحسكة إلى محيط قاعدة الاحتلال في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية، لإعادة تدريبهم وتسليحهم تمهيداً لنشرهم في البادية السورية، وتنفيذ هجمات إرهابية ضد الدولة السورية ومواطنيها.