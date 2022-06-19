عباس النوري: لا استطيع تطليق زوجتي لأن العصمة بيدها/ فيديو

أثار الفنان السوري القدير، عباس النوري الجدل بمجموعة من التصريحات التي أدلى بها، خلال حلوله ضيفًا على برنامج “كتاب الشهرة”عبر قناة الجديد، حيث كشف بأن العصمة بيد زوجته الكاتبة المعروفة عنود خالد.

وأجاب “النوري” عن سؤال مقدم البرنامج عن إنْ كان من الممكن أن يقوم بتطليق زوجته قائلا: “مش ممكن أعمل هيك مع زوجتي لا بالمزح ولا بالجد، وبعدين العصمة بيد زوجتي ما بإيدي، هي اللي بطلقني.. انا من زمان رفعت الراية”.

وأضاف النوري متحدثًا عن زوجته الكاتبة عنود الخالد: “ما كانت أول امرأة بحياتي، لكن كانت أول حب، انا أول ما شوفتها في شي جواي قال هاي زوجتك”.

وأشار الفنان السوري إلى أن حياته كلها وعلاقاته متوقفة على زوجته عنود الخالد، على عقلها وتفكيرها وشفافيتها وسطوتها، بحسب تعبيره.

واستطرد النوري، في حديثه عن زوجته، قائلا: ”زوجتي في بداية تعارفنا كانت تخاف علي وليس مني، كانت دايما تقولي إذا إنت مشيت بالشارع، أو قعدت بمحل والناس ما سلمت عليك أو أشارت عليك، هذا موجع أكثر من إني أشوف الناس بتجري عليك أو تبوسك حتى“.

وأشار الفنان السوري إلى أنه لا يستطيع أن يقول لابنه أن يتزوج زوجة مثل والدته، موضحا أنه لا يفرض عليه شيئا، حتى والدته لا تفرض عليه شيئا.

وعن أخطائه قال النوري ”بالتأكيد أنا عندي أخطاء، لكني أجاهر بالأخطاء أمام أولادي، وبطلب في كثير من الأحيان أن يحاكموني بسبب أخطائي، عندي عيوب ولا أخجل من عيوبي حتى قدام أولادي“.

وتطرق في حديثه عن ابنته مشيرا إلى أنها أم عظيمة، وقال أنه قد تخلى عن الكثير من شخصيته حينما أصبح جَداً، موضحا أن أحفاده حينما يأتون إليه يصبح هو الحفيد الخامس، ويلعب معهم، ويكون سعيدا حينما يشاركهم اللعب والمزح.

وكان البرومو التشويقي للحلقة الذي طرح قبل يومين قد أثار جدلا موسعا بسبب تصريح عباس النوري بأن العصمة بيد زوجته، مما اعتبره الجمهور أمرا غير مقبول لدى الغالبية، في حين أيده عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن العام 2020 قد شهد شائعات عن طلاق الممثل السوري عباس النوري من زوجته الكاتبة عنود الخالد بعد 31 سنة من الزواج، إلا أن الخالد عمدت إلى نفي هذه الشائعات عبر زيارتها موقع تصوير مسلسل ”طبق الأصل“ الذي شارك النوري في بطولته إلى جانب كل من هبة نور، ميلاد يوسف، محمد خير الجراح، أندريه سكاف.