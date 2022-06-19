حرارته أعلى من معدلاته العامة.. الانقلاب الصيفي يوم الثلاثاء المقبل

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن موعد الانقلاب الصيفي لهذا العام سيصادف يوم الثلاثاء المقبل، وذلك عند الساعة 12 و13 دقيقة ظهراً.

وتشرق الشمس في هذا اليوم من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية ومقدارها 61 درجة في تمام الساعة 5:30 صباحًا، وتغيب عند أقصى الزاوية الشمالية الغربية ومقدارها 299 درجة، وذلك في تمام الساعة 7:45 مساءً.

وأضاف آل خطاب أن طول النهار يكون 14:15 ساعة، وهو أطول نهار خلال العام بينما يكون طول الليل 9:45 ساعات، وهو أقصر ليل خلال العام، ومع بداية الانقلاب الصيفي تكون الشمس عمودية تماما على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء بمقدار 5ر23 درجة تقريبا.

وأوضح أن المملكة تشهد عادةً في هذه الفترة أجواء حارة، وموجات حر أحياناً نتيجة لتأثر المنطقة بما فيها المملكة بامتداد المنخفض الموسمي الهندي الذي قد يصل تأثيره أحياناً إلى أواسط أوروبا، فترتفع درجات الحرارة لتتجاوز خلال الموجات الحارة أحياناً في مناطق البادية والأغوار والعقبة، حاجز 45 درجة مئوية.

وتابع: فيما تشهد المملكة أحياناً أجواء صيفية معتدلة الحرارة، نتيجة تأثرها بامتداد المرتفع الجوي من شرق المتوسط الذي تهب فيه رياح غربية إلى شمالية غربية تعمل على خفض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة لفصل الصيف.

وأوضح بأن المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى خلال فصل الصيف في العاصمة عمان يبلغ 32 درجة مئوية، كما يبلغ المعدل العام لدرجة الحرارة الصغرى 5ر18 درجة، بينما بلغت أعلى درجة حرارة عظمى مسجلة في مدينة عمان 5ر43 درجة وذلك خلال عامي 2000 و 2010، فيما بلغت أقل درجة حرارة صغرى مسجلة 2ر10 وذلك في نهاية شهر حزيران عام 195.

أما على مستوى المملكة، فإن أعلى درجة عظمى مسجلة خلال فصل الصيف بلغت 1ر50 درجة مئوية في محطة دير علا في عام 2020، فيما بلغت أقل درجة حرارة صغرى 4ر0 في محطة الشوبك في عام 2004.

وتشير التوقعات الفصلية لأغلب النماذج العددية العالمية إلى أن معدل درجة الحرارة لصيف 2022 سيكون أعلى من معدلاته العامة بحوالي من (5ر0 – 1) درجة مئوية في اغلب مناطق المملكة وباحتمالية تصل إلى 70 بالمئة.