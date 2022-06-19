النفوذ الايراني والرفض الشعبي العربي سيحولان أية إتفاقية أمنية تضم اسرائيل ودول المشرق العربي الى "نمر من الورق"
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جرينتش+2 07:06
حرارته أعلى من معدلاته العامة.. الانقلاب الصيفي يوم الثلاثاء المقبل
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