لانه إستعد للعقوبات منذ ما يقارب عقداً من الزمان.. بوتين يُحصّن الاقتصاد الروسي بقوة ويحبط رهانات الغرب على إنهياره
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جرينتش+2 01:01
“بوتين هو السبب”.. الأمريكيون يسخرون من تعثر دراجة بايدن، ويعتبرون سقوطه عنها مطابقاً لسقوطه في مزاوله الحكم
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