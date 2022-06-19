“بوتين هو السبب”.. الأمريكيون يسخرون من تعثر دراجة بايدن، ويعتبرون سقوطه عنها مطابقاً لسقوطه في مزاوله الحكم

كد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لم يصب بأي أذى بعد سقوطه خلال قيادة دراجته الهوائية، صباح امس السبت.

وقال بايدن لجمع من الأشخاص الذين تجمهروا حوله متمنين له السلامة وبعض الصحافيين إنه فقد توازنه بينما كان يحاول إخراج قدمه من رباط الدواسة.

وأورد بيان للبيت الأبيض أن النتيجة كانت “تدافعا مجنونا من عناصر الجهاز السري والصحافة”، مؤكدا أن الرئيس لم يصب بخدوش أو كدمات.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن “لا حاجة لعناية طبية”، وأن “الرئيس يتطلع لقضاء بقية اليوم مع عائلته”.

وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الأميركي البالغ 79 عاما ينهض مباشرة بعد سقوطه ويقول “أنا بخير”.

ووقع الحادث عندما كان بايدن يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلهما في “ريهوبوث بيتش” في ديلاوير، وخلال توجهه للتحدث الى أشخاص تجمعوا لالتقاط صور له.

وقضى بايدن في وقت لاحق عدة دقائق يتجاذب أطراف الحديث مع الأشخاص الذين تجمعوا لمشاهدته على الدراجة.

وباعتباره أكبر رؤساء الولايات المتحدة سنا، فإن صحة بايدن موضع اهتمام بشكل متواصل، خصوصا في ما يتعلق بالتكهنات حول سعيه لولاية ثانية.

وقد نشر The White House Pool في وقت سابق مقطع فيديو لركوب بايدن لدراجة هوائية، وظهر الرئيس يركب دراجته رفقة مجموعة من الناس،حيث رحب به الصحفيون، وبعد ذلك تقدم بإتجاههم وسقط على جانبه مع الدراجة.

وقال بايدن إنه لم يصب بأذى. في وقت لاحق، ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي أن كل شيء على ما يرام معه ولم تكن هناك حاجة لمساعدة الأطباء.

ليتفاعل مشاهدو شبكة “سي إن إن” بسخرية من سقوط رئيسهم، ناشرين عددا من التعليقات الساخرة.

فقد سخر شخص باسم كلايتون بيجسبي، قائلا: “بصراحة، كان ينبغي على بايدن ركوب دراجة بثلاث عجلات. أعتقد أن هذا خطأ بوتين”.

وعلق صاحب حساب باسم آنا، قائلا باسم “بايدن: لماذا يفعل بوتين هذا بي؟”.

فيما علق بونتا فوجيوارا، قائلا: ” تنبهوا يا رجال الخدمة السرية (حماية رئيس الولايات المتحدة). فالدراجة مصنوعة في روسيا”.

قال ماين فايندر: “يجب أن يكون خطأ الشركة المصنعة للدراجات. حظر جميع الدراجات”.

وقال أليستير: “بمجرد أن تتعلم ركوب الدراجة ، يُعتقد أنك لن تنساها أبدًا. يبدو أن جو هو الاستثناء من هذه القاعدة ، لأنه ينسى كل شيء في العالم”.

“هل هذه الدراجة مثال لما تفعله بالولايات المتحدة؟” علقت نيل أنبلومي.

يذكر ان الرئيس بايدن صاحب الـ79 عاما، أصبح أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، ويتهمه النقاد بانتظام بالتدهور العقلي، مستشهدين بالزلات المتكررة والأوقات التي يفقد فيها تدريبه في التفكير.

#متداول || الرئيس الأمريكي جو #بايدن يسقط أثناء قيادته لدراجة هوائية pic.twitter.com/QX5C5yugeZ — Step News Agency – وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) June 18, 2022