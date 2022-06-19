القائمة الكاملة والرسمية باسماء الفائزين في انتخابات نقابة الكهرباء

لانه إستعد للعقوبات منذ ما يقارب عقداً من الزمان.. بوتين يُحصّن الاقتصاد الروسي بقوة ويحبط رهانات الغرب على إنهياره
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