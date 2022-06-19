اسطورة “نحس الثمانينات” المرتبطة تاريخياً بانهيار ممالك اليهود تسيطر على العقل الباطن الاسرائيلي حالياً

وسط تصعيد احتمالات انهيار حكومة النظام الصهيوني، حذر تامير باردو، الرئيس السابق للموساد، مؤخرًا من حدوث انهيار وشيك داخل النظام. ويؤكد أن إسرائيل دولة غنية ومزدهرة لكنها منهارة ومغامراتها لا تنتهي. وبعد أربع معارك انتخابية في عامين، شكلت إسرائيل حكومة ائتلافية فازت بأغلبية في الكنيست وهذه هي حكومة إسرائيل. وحسب المسؤول الأمني الكبير السابق، فإن الحديث عن انهيار إسرائيل لا يشير إلى تهديدات أعداء أجانب مثل إيران وحزب الله، لكن إسرائيل نفسها اختارت هذا الانهيار.

على ما يبدو، يشير هذا المسؤول الصهيوني إلى حالة السياسة والحكم في الكيان الصهيوني خلال السنوات القليلة الماضية، والتي لطالما كانت مفتاح الصراع بين الأحزاب السياسية ودومينو الانتخابات المبكرة.. الوعد بانهيار النظام الصهيوني أصبح شعار مستوطني الأراضي الفلسطينية المحتلة والرأي العام في العالم الإسلامي وقد سمعنا هذا الامر كثيرا من قبل قادة جبهة المقاومة حول المصير الحتمي للشعب الفلسطيني. والغريب في الامر يرجع الى سبب زيادة الاعتراف بتدمير إسرائيل بين تصريحات القادة الصهاينة.

تكوين دولة قومية على أسس مزورة

يتطرق العلماء والخبراء السياسيون في دراسة أسس الدولة القومية إلى المكونات الأساسية الأربعة للسكان، والأراضي، والحكومة، والسيادة، ويشيرون إليها على أنها أسس لتأسيس واستمرارية دولة في النظام الدولي. الآن، بالنظر إلى هذه المكونات الأربعة، يمكن أن نعرف بوضوح إلى أي مدى يعتبر ظهور دولة قومية تحت اسم إسرائيل مزيفًا ويفتقر إلى الأسس الأساسية لتشكيل دولة قومية محتضرة.

كانت الأرض ولا تزال الأساس الأول والأكثر أساسية لتشكيل أي دولة قومية. بمعنى آخر، من أجل تكوين دولة قومية، يجب أن تكون هناك منطقة جغرافية معينة. على عكس الغالبية العظمى من الدول القومية في العالم، والتي لطالما كانت تمتلك منطقة إقليمية، تم تشكيل النظام الإسرائيلي على أساس إرادة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية داخل المنطقة الجغرافية المملوكة للمسلمين في فلسطين . ويقوم النظام الإسرائيلي على أرض يدعي الصهاينة، مع تاريخ زائف فقط، أنها تنتمي إلى اليهود، وإذا تم قبول مثل هذا التقليد، فإن العديد من البلدان في العالم ما كان ينبغي أن تولد على الإطلاق؛ لأنه في العصور القديمة، كانت هذه الأرض جزءًا من الإمبراطوريات العظيمة، مثل فارس وروما أو … لذلك، يمكن القول بوضوح إن الكيان الصهيوني لإسرائيل قد نشأ في الأراضي المحتلة بالقوة ويفتقر إلى الأساس الأول لتشكيل الدولة القومية. هذا الوضع جعل الاستقرار الأمني المطلوب لبقاء الدولة القومية، منهارا داخليًا بالنسبة للسكان الخاضعين لحكمها، وكذلك في الخارج وفيما يتعلق بالدول الأخرى، ولن يصبح الوضع أبدًا مستقرًا للنظام الصهيوني ولهذا نرى أن هذا النظام يمر بأزمة أمنية على الدوام.

والشرط الثاني للدولة القومية هو وجود سكان في منطقة جغرافية معينة. في هذا البعد أيضًا، فإن الدولة القومية لإسرائيل، التي تأسست في 14 مايو 1948 في عهد رئيس الوزراء ديفيد بن غوريان واعترفت بها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على الفور، تستند إلى تاريخ من إراقة الدماء والقتل والتهجير للسكان الأصليين للأراضي المحتلة. وفي عام 1948، شن النظام حربًا ضد السكان الأصليين لفلسطين، ما أجبر أكثر من 700000 من السكان الأصليين على الهجرة، ونزح اليهود لعقود من جميع أنحاء العالم إلى الأراضي المحتلة. لذلك، في الأراضي المحتلة، لا يوجد سكان لهم تاريخ مشترك، ولكن الغالبية العظمى من السكان اليهود في هذه المنطقة هم من المهاجرين، ما يعني أن النظام ليس لديه قاعدة ثانية للدولة القومية. وتتجلى هذه الحقيقة دائمًا في شكل أزمة هجرة عكسية والتصور السائد للهوية الوطنية غير الإسرائيلية بين المواطنين.

السيادة، كأساس آخر للدولة القومية في النظام الدولي، تعني إرادة الحكومة التي تحكم منطقة بأكملها مع عدد سكان معين وليس هناك إرادة أعلى من إرادتها. وإضافة إلى البعد الداخلي، يجب الاعتراف بالسيادة في البعد الدولي. وفي هذا الصدد، فإن دولة إسرائيل غير معترف بها من قبل جزء كبير من السكان المحليين، بما في ذلك المسلمون. وعلى الصعيد الدولي، يعتبر عدد كبير من الدول هذا النظام غير شرعي ولا يعترف بوجوده. لذلك، يمكن القول إن الدعامة الرابعة لدولة إسرائيل القومية تفتقر أيضًا إلى الاستقرار والسيادة اللازمين.

العبء الثقيل للمصير التاريخي

الرواية اليهودية لمصير الأمة التاريخي منذ آلاف السنين، مع تهجيرها وتشتيتها حتى ظهور المنقذ العظيم لليهودية وعودتهم إلى أرض الميعاد، كان الشعار لإنهاء المعاناة التاريخية لليهود في الظل لمثل هذه الدولة، إلا أن الإلمام المستمر بهذه الرواية التاريخية لمصير الشعب اليهودي وتكرارها يلقيان بثقلهما بلا شك على العقل الباطن الجماعي لنخب النظام والمواطنين اليهود.

ولعل السبب الأكثر وضوحًا لهذا الموقف يمكن ملاحظته في تحذيرات قادة الكيان الصهيوني من أسطورة تاريخية تسمى “نحس الثمانينيات”. إن الرقم 80 يعتبر رقماً سيئ للحظ عند الصهاينة. في الأساس، روايتهم هي أنه طوال التاريخ اليهودي، لم يحكم اليهود لأكثر من ثمانين عامًا، باستثناء فترتي داود وفترة الهاشميين. في كلتا الفترتين، بدأ انهيارهم في العقد الثامن. ويخشى العديد من المسؤولين الإسرائيليين السابقين والحاليين، مثل رئيس الوزراء السابق إيهود باراك ورئيس الموساد السابق تامير باردو، من أن لعنة العقد الثامن ستقع عليهم في عام 2028.

وتبدو هذه المسألة أكثر خطورة في وقت أصبح فيه الوضع الداخلي للنظام الصهيوني حرجًا لدرجة أن مسؤولي تل أبيب يعترفون الآن بأن استمرار الاستيطان هو تأخير للسقوط. وحتى رؤساء حكومة الكيان الصهيوني المختلفون يستخدمون الحرب وبناء المستوطنات كوسيلة لمنع سقوط حكومتهم.

وكما أجريت خلال عامي 2020 و 2021 أربع جولات انتخابية على الحدود المحتلة كان آخرها في آذار 2021. وخلال هذه الانتخابات الأربع، أدى عدم توافق التيارات السياسية على تشكيل تحالف فيما بينها إلى فشل تشكيل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة. وفي ظل الوضع الجديد، كان تحالف لبيد وبينيت على وشك الانهيار في يونيو 2021 لتشكيل حكومة جديدة.

انخفاض معدل الهجرة الوافدة

وتظهر التقارير الميدانية أيضًا أنه على الرغم من مرور أربعة وسبعين عامًا على قيام دولة إسرائيل، إلا أن الحكومات المتعاقبة في تل أبيب نجحت في جذب 41٪ فقط من يهود العالم. وحتى رئيس الوكالة اليهودية يحذر من أن معدل الهجرة قد انخفض من 70 ألف يهودي عام 2000 إلى 43 ألفًا عام 2001، ثم 30 ألفًا عام 2002 و 19 ألفًا عام 2013-2003، ويبلغ الآن حوالي 10 آلاف يهودي. هذا على الرغم من حقيقة أنه حسب استطلاع داخلي أجراه الصهاينة، فإن أربعين في المئة من اليهود فكروا بالهجرة إلى الخارج إذا كانت هناك فرصة جيدة بسبب انعدام الأمن وتدهور الوضع الأمني ومخاوف من التوترات العسكرية. بشكل عام، يؤكد هذا الاتجاه أكثر من أي وقت مضى تصريح تامير باردو، الرئيس السابق للموساد، بأن إسرائيل تنهار لسبب ما.