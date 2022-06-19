شهيد لقمة الخبز.. استشهاد العامل نبيل أحمد غانم من نابلس برصاص الاحتلال على جدار الفصل العنصري قرب قلقيلية

رام الله – استشهد الشاب/ العامل نبيل أحمد غانم من سكان نابلس، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال قرب بوابة جلجولية عند جدار الفصل العنصري في قلقيلية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، إبلاغها بخبر استشهاد الشاب من قبل الارتباط الفلسطيني.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت في وقت سابق، أن قوة عسكرية قتلت فلسطينيًا عند الجدار الفاصل قرب قلقيلية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الشاب أصيب برصاص القوة الإسرائيلية لدى محاولته الدخول عبر بوابة “جلجولية” من الجدار الفاصل مع الضفة الغربية، ثم أعلن عن استشهاده.

غير ان صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية قد ذكرت أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب بزعم “محاولته تخريب الجدار الفاصل”.

وأشارت إلى أن الشاب استشهد على الفور في المكان.

ومن جانبها نقلت وكالة وفا عن الارتباط الفلسطيني، أن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز جثمان غانم البالغ من العمر (53 عاما)، من سكان قرية صرة بمحافظة نابلس، في مستشفى مئير في كفار سابا داخل أراضي عام 1948.

ويواصل الاحتلال ملاحقة العمال الفلسطينيين عند جدار الفصل العنصري، ويستهدفهم بإطلاق الرصاص صوبهم والقنابل الغازية والصوتية، ويصيب ويعتقل عددًا منهم.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، 13 عامًلا بالقرب مدينة جنين حاولوا الدخول للأراضي المحتلة.

كما لاحقت قوات الاحتلال العمال قرب حاجز الطيبة العسكري جنوب غرب طولكرم، وأطلقت صوبهم قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأصيب عاملان برصاص الاحتلال عند فتحة بالجدار الفاصل قرب بلدة إذنا غرب الخليل، صباح اليوم