نقابة أصحاب المطاعم والحلويات تطالب برفع أسعار الوجبات الشعبية

طالبت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات، اليوم السبت، الحكومة برفع أسعار الوجبات الشعبية بنحو 30-40% أي ما يعادل 20 قرشا، في الوقت الذي قالت فيه إنها “لا تريد التعدي على قوت المواطن”.

كما طالبت النقابة خلال اجتماع طارئ لحصر حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الشعبي والخطوات المقبلة لإدارة ملف الأسعار، بإعفاء المطاعم الشعبية على المشتريات التي تدفع للموردين، ورفع الجمارك وضريبة المبيعات على استيراد الدجاج المجمد، وإعفاء الأعلاف من الرسوم الجمركية.

وطالب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد، بتعديل القائمة السعرية المعمول بها منذ 2016، مع مراعاة حجم الارتفاعات التي طالت معظم الأصناف الغذائية وتراوحت بين (50-320%)، وفق الدراسة التي رفعت لوزارة الصناعة والتجارة.

وأضاف العواد، أنّ النقابة قد وصلت لطريق مسدود، بعد عدة اجتماعات مع وزارة الصناعة والتجارة.

وبين، أن النقابة قدمت دراسة للوزارة بشأن السلع التي ارتفعت منذ 2016، حيث إنّ التعديل الأخير الذي تم على قائمة الأسعار بإضافة بعض الأصناف أو تعديل للكميات فقط لا غير.

وأشار، إلى أن العديد من المطاعم أغلقت وانهارت بسبب الأوضاع الاقتصادية، مبينا وجود 20 ألف مطعم في الأردن.

عضو في النقابة قال خلال الاجتماع، إن 4 آلاف مطعم أغلق منذ بداية أزمة فيروس كورونا، ولا يقل عن 10 آلاف مطعم معرضة للإفلاس.

وبين، أنه لا يسمح للمطاعم الشعبية برفع أسعار الأصناف رغم ارتفاع أسعار الدجاج وسلع أخرى، مؤكدا أن المطاعم ومحال الحلويات جزء من الاقتصاد الوطني.

وطالبت النقابة، وزارة الصناعة بالمساعدة وإنصاف المطاعم في ظل الظروف الحالية لعدم إغلاق المطاعم الشعبية.

وقالت ان “القطاع السياحي رفع أسعار أصنافه 3 مرات خلال الفترة الماضية.