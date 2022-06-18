طائرات العدو تُغير على عدة مواقع عسكرية بقطاع غزة فجر اليوم السبت، بحجة الرد على صاروخ اطلقته المقاومة/ فيديو

غزة – استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات الصباح الأولى من يوم السبت، موقعاً عسكرياً وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود العيان، أنّ طائرات الاحتلال استهدفت موقع صلاح الدين القريب من محررة نتساريم وسط قطاع غزة، بأكثر من 8 صواريخ.

كما استهدفت طائرات الاحتلال أرضاً زراعية بالقرب من نقطة عسكرية تتبه للمقاومة الفلسطينية شرق حي الزيتون شرق غزة.

واستهدفت طائرات الاستطلاع نقطة عسكرية شمال بلدة بيت حانون شمال القطاع.

فيما قصفت مدفعية الاحتلال عدة نقاط عسكرية في المناطق الشرقية لحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وزعم الإعلام العبري، أنّ الاستهداف يأتي رداً على اطلاق صاروخ من قطاع غزة فجراً، تجاه عسقلان تصدت له القبة الحديدية.

وقد أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال إطلاق صاروخ من قطاع غزة، فجر اليوم السبت، باتجاه مدينة عسقلان.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال أن صافرات الإنذار دوت في مدينة عسقلان ومستوطنات الغلاف.

وأشارت القناة “11” العبرية إلى أن صاروخ الليلة هو الأول تجاه عسقلان منذ انتهاء عدوان أيار 2021 قبل أكثر من عام حيث سمع دوي انفجار كبير في سماء منطقة جنوبي عسقلان.

وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنّ طائراته الحربية ‏هاجمت عدداً من أهداف حماس في قطاع غزة، حيثُ تم استهداف ورش إنتاج أسلحة في موقع عسكري، وثلاثة مواقع عسكرية أخرى

وقد حمل جيش الاحتلال، حركة حماس مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة.

وعلى صعيد متصل، تضررت عدد من مراكب الصيد في شاطئ بحر غزة؛ جراء استهدافها برصاص زوارق الاحتلال “الإسرائيلي”، صباح اليوم السبت.

فقد أفادت مصادر محلية بأن بحرية الاحتلال أطلقت نيرانها صوب مراكب صيد في بحر غزة ما أصابها بأضرار مادية.

ويأتي ذلك في ظل العدوان “الإسرائيلي” المتواصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بزعم الرد على صاروخ أطلق من القطاع.

#فيديو للقصف الإسرائيلي الذي استهدف موقع صلاح الدين التابع للمقاومة وسط قطاع غزة pic.twitter.com/k2u8DcDDo1 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 18, 2022