شقيق الزعيم: لا نصدق التهجمات المنسوبة لـ نجلاء فتحي/ فيديو

أكد المنتج السينمائي عصام إمام، شقيق الفنان الكبير عادل إمام، أن التسريب الصوتي للفنانة نجلاء فتحي ضد الزعيم لا نصدق أن يكون صدر منها.

وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء امس الجمعة، إن العلاقة بين الزعيم ونجلاء فتحي طيبة وممتدة منذ عشرات السنين، وكذلك بين أسرتيهما، حيث شقا طريقهما الفني معاً وفي توقيت متزامن حتى وصلا إلى ما وصلا إليه من شهرة ونجومية، مؤكدا أنه لا يعلم حقيقة التسريب، ولا متى تم نشره ولا متى جرى الاتصال الذي حوى مضمونه.

وأضاف قائلا: “من المؤكد أن هناك لبسا في الموضوع وشيئا غير طبيعي، مشيرا إلى أنه يعتقد أن فنانة كبيرة مثل نجلاء فتحي لا يمكن أن يصدر منها مثل هذا الكلام وتلك التصريحات”.

وتابع أن العائلة لم توكل محاميا لرفع دعوى قضائية ضد الفنانة الكبيرة، ولا يمكن أن تنجر وراء السوشيال ميديا، مضيفا بالقول “نحن أسرة فنية واحدة ولو كان هناك اختلاف أو خلاف فيمكن حله في إطار العلاقة الأسرية والفنية والود والتفاهم”.

وأوضح عصام أن الشائعات تحاصر الفنان الكبير وطالت صحته ومرضه، وقبل أيام راجت شائعة كبيرة بوجود حريق في منزله، وتبين لاحقا أن الحريق في مخزن للأخشاب بالقرب من منزل الزعيم.

وكان تسجيل صوتي منسوب للفنانة المصرية نجلاء فتحي تهاجم فيه عادل إمام، قد تسبب في جدل كبير وبلبلة، خاصة أن نجلاء فتحي مختفية منذ سنوات، فيما تحاصر عادل إمام شائعات المرض منذ أشهر.

هذا التسجيل الملغوم كان بمثابة حوار صحافي لمجلة الكواكب المصرية جرى قبل سنوات عدة في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكانت نجلاء فتحي تتحدث عن رأيها في عدد من الفنانين وموقفهم من الثورة في ذلك التوقيت.

التسجيل الصوتي نشره الصحافي المصري خالد فرج، وتحدثت فيه نجلاء فتحي عن محاربة عادل إمام للجماعات الإسلامية في الماضي والحاضر، كما تحدثت عن علاقته بنظام الرئيس الراحل حسني مبارك، مع اعتراضها على ما كان يقوم به عادل إمام على الرغم من محبة الشعب المصري له.

وجاءت في التسريبات المنسوبة للفنانة نجلاء فتحي حول الفنان الكبير عادل إمام: “عادل إمام اللي عمله الشعب.. اللي عمله الجماهير.. يعني يا عادل إمام اللي عملك الشعب.. واللي على أجرك لملايين هو الشعب”.

وتضمنت التسريبات أيضا ما مضمونه “أعماله كلها فساد لمحبة الفساد، بيطلع الفاسد في النهاية هو الرابح.. 40 سنة وأنت بتشرب الناس الكلام ده”.

المحامي أيمن محفوظ:

وقرر المحامي بالنقض والخبير القانوني أيمن محفوظ، اتخاذ أول تحرك قانوني ضد الفنانة نجلاء فتحي بعد انتشار المقطع الصوتي.

وتقدم محفوظ بإنذار لنقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، “بضرورة التحرك وفتح تحقيق عاجل بالنقابة للرد على التصريحات المسيئة للفنان عادل إمام”.

وأكد أيمن محفوظ في الإنذار أن “هذا العداء الواضح لعادل إمام بقامته وتاريخه، ما هو إلا هجوم على الفن المصري والسكوت عنه سيؤدي إلى كثرة التشاحن والتلاسن بين الفنانين”.

ودعا محفوظ إلى “ضرورة لفت نظر نجلاء فتحي بالخروج على السلوك الواجب ومخالفة لوائح النقابة والأعراف بهذه التصريحات” التي وصفها بالمسيئة.

عائلة نجلاء فتحي:

وفي المقابل، وبحسب تقارير صحفية، فقد أكد المخرج خضر محمد خضر، زوج ابنة الفنانة نجلاء فتحي، أن هذا التسجيل قديم، منذ عام 2011، مستنكراً “اقتطاع الحديث من سياقه ووقته الذي ليس له مبرر”.

ووصف إعادة استغلال التسجيل من أحد الصحفيين بأنه “تصرف غريب”، مضيفاً: “لو في صحفي قاعد زهقان بلاش يطلع تسجيلات صوتية من 2011 ويروّج لها باعتبارها في 2022”.